Федоров считает спорными некоторые удаления хоккеистов ЦСКА в игре с "Динамо"

Армейцы проиграли столичному "Динамо" со счетом 1:4

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров считает, что с некоторыми удалениями игроков его команды в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским "Динамо" можно поспорить. Об этом Федоров рассказал на пресс-конференции.

Встреча завершилась победой "Динамо" со счетом 4:1. Игроки ЦСКА получили за матч 14 минут штрафа, бело-голубые забросили 2 шайбы в большинстве.

"Динамо" предложило нам очень быстрый темп, особенно в первом периоде. Нам намного лучше удалось сыграть второй период, но после этого у нас не получилось сдержать эмоции, и в какие-то моменты мы переходили черту фола со стороны судейского корпуса, поэтому получили много удалений", - отметил Федоров.

"Мы сыграли очень эмоциональный матч, и в данном контексте эмоции с нашей стороны были не под контролем. Дисциплина была ключом к сегодняшней игре. С удалениями можно поспорить", - добавил главный тренер ЦСКА.

ЦСКА потерпел третье поражение в четырех последних матчах регулярного чемпионата. "Нам надо переговорить по душам с лидерами, с молодыми пацанами. Мы хотим преодолеть эти проблемы как можно быстрее", - заключил Федоров.

ЦСКА находится на 8-й строчке турнирной таблицы Западной конференции, подопечные Сергея Федорова набрали 5 очков в 6 встречах. В следующем матче армейцы 16 сентября дома сыграют с московским "Спартаком".