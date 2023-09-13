13 сентября, 18:44
КХЛ

"Динамо" обыграло ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Михаил Терещенко/ ТАСС
Егор Мартынов ("Динамо") и Михаил Григоренко (ЦСКА)
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Армейцы потерпели третье поражение в четырех последних играх

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в гостях со счетом 4:1 обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (5-я минута), Дмитрий Рашевский (40, 55) и Егор Петухов (60). У ЦСКА отличился Андрей Светлаков (32). Трехкратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Константин Окулов провел 400-ю игру за армейцев.

Нападающий "Динамо" Илья Каблуков провел 900-й матч в КХЛ. Хоккеист выступает за "Динамо" с 2022 года, ранее в КХЛ Каблуков играл за нижегородское "Торпедо", московский "Спартак", мытищинский "Атлант", петербургский СКА и омский "Авангард", до основания КХЛ он был игроком ЦСКА. Нападающий трижды выигрывал Кубок Гагарина: дважды - в составе СКА (2015, 2017) и один раз - в составе "Авангарда" (2021). В составе сборной России Каблуков стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

ЦСКА потерпел третье поражение в четырех последних матчах. "Динамо" одержало третью победу подряд. В следующем матче бело-голубые на выезде сыграют со СКА 15 сентября. ЦСКА на следующий день примет "Спартак".

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

Торпедо

4

4

0

0

0

0

0

18-10

8

2

Динамо М

6

3

1

0

0

0

2

19-12

8

3

Куньлунь РС

6

3

1

0

0

0

2

16-15

8

4

Спартак

5

3

0

0

0

0

2

19-17

6

5

Сочи

6

2

1

0

0

0

3

16-18

6

6

Локомотив

5

2

1

0

0

0

2

10-15

6

7

Северсталь

4

2

0

0

0

1

1

19-17

5

8

ЦСКА

6

2

0

0

0

1

3

16-18

5

9

Динамо Мн

5

1

1

0

0

1

2

20-16

5

10

СКА

5

2

0

0

0

0

3

10-11

4

11

Витязь

5

0

0

1

0

0

4

9-19

2

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Металлург

5

4

0

0

0

1

0

17-12

9

2

Ак Барс

5

3

1

0

0

0

1

18-10

8

3

Автомобилист

5

2

1

0

0

1

1

13-8

7

4

Авангард

4

2

1

0

0

0

1

10-9

6

5

Амур

6

2

1

0

0

0

3

16-17

6

6

Трактор

5

2

0

0

0

1

2

11-11

5

7

Сибирь

5

0

1

1

1

0

2

9-14

5

8

Салават Юлаев

4

2

0

0

0

0

2

10-8

4

9

Лада

5

2

0

0

0

0

3

11-12

4

10

Адмирал

4

1

0

0

1

0

2

9-11

3

11

Нефтехимик

4

1

0

0

0

1

2

9-15

3

12

Барыс

5

0

0

0

1

2

2

10-17

3

  

Теги:
КХЛ
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