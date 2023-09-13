"Динамо" обыграло ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в гостях со счетом 4:1 обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".
В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (5-я минута), Дмитрий Рашевский (40, 55) и Егор Петухов (60). У ЦСКА отличился Андрей Светлаков (32). Трехкратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Константин Окулов провел 400-ю игру за армейцев.
Нападающий "Динамо" Илья Каблуков провел 900-й матч в КХЛ. Хоккеист выступает за "Динамо" с 2022 года, ранее в КХЛ Каблуков играл за нижегородское "Торпедо", московский "Спартак", мытищинский "Атлант", петербургский СКА и омский "Авангард", до основания КХЛ он был игроком ЦСКА. Нападающий трижды выигрывал Кубок Гагарина: дважды - в составе СКА (2015, 2017) и один раз - в составе "Авангарда" (2021). В составе сборной России Каблуков стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
ЦСКА потерпел третье поражение в четырех последних матчах. "Динамо" одержало третью победу подряд. В следующем матче бело-голубые на выезде сыграют со СКА 15 сентября. ЦСКА на следующий день примет "Спартак".
1
Торпедо
4
4
0
0
0
0
0
18-10
8
2
Динамо М
6
3
1
0
0
0
2
19-12
8
3
Куньлунь РС
6
3
1
0
0
0
2
16-15
8
4
Спартак
5
3
0
0
0
0
2
19-17
6
5
Сочи
6
2
1
0
0
0
3
16-18
6
6
Локомотив
5
2
1
0
0
0
2
10-15
6
7
Северсталь
4
2
0
0
0
1
1
19-17
5
8
ЦСКА
6
2
0
0
0
1
3
16-18
5
9
Динамо Мн
5
1
1
0
0
1
2
20-16
5
10
СКА
5
2
0
0
0
0
3
10-11
4
11
Витязь
5
0
0
1
0
0
4
9-19
2
1
Металлург
5
4
0
0
0
1
0
17-12
9
2
Ак Барс
5
3
1
0
0
0
1
18-10
8
3
Автомобилист
5
2
1
0
0
1
1
13-8
7
4
Авангард
4
2
1
0
0
0
1
10-9
6
5
Амур
6
2
1
0
0
0
3
16-17
6
6
Трактор
5
2
0
0
0
1
2
11-11
5
7
Сибирь
5
0
1
1
1
0
2
9-14
5
8
Салават Юлаев
4
2
0
0
0
0
2
10-8
4
9
Лада
5
2
0
0
0
0
3
11-12
4
10
Адмирал
4
1
0
0
1
0
2
9-11
3
11
Нефтехимик
4
1
0
0
0
1
2
9-15
3
12
Барыс
5
0
0
0
1
2
2
10-17
3