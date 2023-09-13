"Динамо" обыграло ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Армейцы потерпели третье поражение в четырех последних играх

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в гостях со счетом 4:1 обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

В составе победителей шайбы забросили Никита Гусев (5-я минута), Дмитрий Рашевский (40, 55) и Егор Петухов (60). У ЦСКА отличился Андрей Светлаков (32). Трехкратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Константин Окулов провел 400-ю игру за армейцев.

Нападающий "Динамо" Илья Каблуков провел 900-й матч в КХЛ. Хоккеист выступает за "Динамо" с 2022 года, ранее в КХЛ Каблуков играл за нижегородское "Торпедо", московский "Спартак", мытищинский "Атлант", петербургский СКА и омский "Авангард", до основания КХЛ он был игроком ЦСКА. Нападающий трижды выигрывал Кубок Гагарина: дважды - в составе СКА (2015, 2017) и один раз - в составе "Авангарда" (2021). В составе сборной России Каблуков стал победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

ЦСКА потерпел третье поражение в четырех последних матчах. "Динамо" одержало третью победу подряд. В следующем матче бело-голубые на выезде сыграют со СКА 15 сентября. ЦСКА на следующий день примет "Спартак".

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Торпедо 4 4 0 0 0 0 0 18-10 8 2 Динамо М 6 3 1 0 0 0 2 19-12 8 3 Куньлунь РС 6 3 1 0 0 0 2 16-15 8 4 Спартак 5 3 0 0 0 0 2 19-17 6 5 Сочи 6 2 1 0 0 0 3 16-18 6 6 Локомотив 5 2 1 0 0 0 2 10-15 6 7 Северсталь 4 2 0 0 0 1 1 19-17 5 8 ЦСКА 6 2 0 0 0 1 3 16-18 5 9 Динамо Мн 5 1 1 0 0 1 2 20-16 5 10 СКА 5 2 0 0 0 0 3 10-11 4 11 Витязь 5 0 0 1 0 0 4 9-19 2