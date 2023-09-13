Слепышев: в ЦСКА нет паники из-за плохого старта сезона в КХЛ

Армейцы потерпели четыре поражения в шести матчах, одно из которых - в овертайме

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Игроки ЦСКА не паникуют в связи с неудачным стартом сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал нападающий армейцев Антон Слепышев.

В среду действующие обладатели Кубка Гагарина проиграли дома московскому "Динамо" (1:4), потерпев в шести матчах три поражения в основное время и одно - в овертайме.

"Легко выводы сделать - у соперника работает большинство, у нас - нет. Можно разбирать их большинство, но с такой манерой исполнения, как у [Никиты] Гусева, [Джордана] Уила, можно говорить, что они все равно найдут два-три момента, из которых один реализуют, - сказал Слепышев. - Рецепт прост - меньше удаляться. Никакой паники нет - в том году мучились, все так же все проходили, выбирались из этой ситуации. Сезон длинный, наберем еще форму".

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине провел против "Динамо" первый матч в сезоне и объяснил причину пропуска начала чемпионата. "Было неудачное падение, когда команда играла в футбол на сборе в Минске. Все долго срасталось, не было смысла раньше выходить - не дай бог какое столкновение, перелом и операция. Думаю, пару игр нужно, чтобы набрать оптимальную форму", - сказал он.

В следующем матче ЦСКА 16 сентября примет "Спартак".