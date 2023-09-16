Янчук считает правильным, что теннисист Медведев снялся с двух турниров после US Open

Россиянин отказался от участия в турнирах во Франкфурте и Чжухае

МОСКВА 16 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев правильно сделал, что снялся с двух турниров после выхода в финал US Open. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В ночь на 11 сентября по московскому времени Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале US Open. После этого он снялся с ближайших соревнований - выставочного турнира в германском Франкфурте, а также с турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Чжухае.

"Я считаю, что Медведев поступил правильно, когда отказался от этих турниров. Он дошел до финала турнира Большого шлема, это всегда отнимает много сил. На турнире в Китае он может набрать всего 250 очков, для третьей ракетки мира это совсем немного, поэтому лучше готовиться к более крупным турнирам", - сказал Янчук.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. В 2021 году Медведев выиграл US Open, а в составе российской команды стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса.