Рекорды Джоковича и Медведева. В Нью-Йорке завершился US Open

В финале турнира серб Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Последний в сезоне турнир Большого шлема - US Open - завершился в Нью-Йорке, в последнем матче соревнований россиянин Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. В третий раз в сезоне сербский теннисист, выиграв турнир Большого шлема, вернул себе статус первой ракетки мира.

36-летний Джокович завоевал 24-й титул чемпионат турнира Большого шлема и сравнялся по их числу с австралийкой Маргарет Корт, которая ранее была единоличным лидером по победам на этих соревнованиях. Однако представительница Австралии 13 из своих 24 титулов выиграла в период до Открытой эры (когда существовало разделение любительского и профессионального тенниса).

"24-й "Шлем". Я считаю, у меня неплохая карьера - но у меня 20 титулов всего, а у тебя только "Шлемов" 24. Вау", - смеясь, сказал на церемонии награждения Медведев и назвал победу над Джоковичем в финале US Open 2021 года вершиной своей карьеры. Примечательно, что россиянин ни разу не выигрывал один и тот же турнир дважды.

Джокович для церемонии надел футболку с цифрой 24 и портретом пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта, погибшего 26 января 2020 года в авиакатастрофе на 42-м году жизни. "Коби был близким другом, мы много обсуждали чемпионский характер, - рассказал Джокович после победы. - Когда у меня были травмы и я пытался вернуться на прежний уровень, он был одним из тех, на кого я больше всего мог положиться, он всегда был готов помочь советом, поддержать. Его смерть сделала мне очень больно. Он носил майку с номером 24, когда стал легендой баскетбола, и я подумал, что это будет хороший символический жест, чтобы отдать ему должное".

Сербский теннисист выиграл третий турнир Большого шлема в сезоне, при этом не отдав ни единого сета соперникам по финалам - греку Стефаносу Циципасу на Australian Open, норвежцу Касперу Рууду на Roland Garros и Медведеву в Нью-Йорке. Оступился Джокович лишь на Уимблдоне - в решающем матче победу в пяти сетах одержал испанец Карлос Алькарас. Кубок победителя US Open вручал Джоковичу бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик. Он пять раз играл в финалах турниров Большого шлема, но победил лишь раз - на US Open 2003 года. Такую же статистику выступления на главных теннисных турнирах имеет бывшая первая ракетка мира Медведев.

Повод для осторожного оптимизма

По числу финалов турниров Большого шлема Медведев теперь занимает первое место среди россиян, обойдя Марата Сафина, на счету которого четыре решающих матча. Правда, Сафин, уступая Медведеву и по общему числу титулов (15 против 20), выиграл два турнира Большого шлема. Весь прошлый сезон россиянин, по сути, восстанавливался после операции на грыже. В 2023 году Медведев уже выиграл пять титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), однако все победы пришлись на первую часть года. 27-летний россиянин, впервые в карьере дойдя до полуфинала Уимблдона, улучшил результаты выступлений на турнирах Большого шлема текущего года, однако его форма перед US Open вызывала вопросы.

Он принял участие в двух турнирах ATP серии "Мастерс", но прошел там недалеко - в канадском Торонто в четвертьфинале уступил австралийцу Алексу де Минауру, в американском Цинциннати проиграл в третьем круге представителю Германии Александру Звереву. Шанс взять реванш у де Минаура, которому россиянин уступил в двух матчах подряд, предоставился в четвертом круге US Open. Медведев одержал победу со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Затем последовала победа над соотечественником Андреем Рублевым в четвертьфинале турнира (6:4, 6:3, 6:4). Сложнейшим испытанием для Медведева стал полуфинал, в нем он обыграл на тот момент первую ракетку мира, победителя US Open прошлого года Алькараса - 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

Россиянину удалось прервать неприятную тенденцию - в двух последних матчах (оба прошли в 2023 году) против испанского теннисиста он проиграл без шансов: в финале турнира серии "Мастерс" в американском Индиан-Уэллсе со счетом 3:6, 2:6, в полуфинале Уимблдона - 3:6, 3:6, 3:6. Перед матчем с Медведевым на US Open Алькарас отметил, что предыдущие две встречи с ним провел "идеально с точки зрения тактики" и что попробует играть так же, как в Индиан-Уэллсе и Лондоне. Однако в самом матче он столкнулся с более агрессивной игрой россиянина и начал ошибаться.

В ключевые моменты матча Алькараса подвело то, что обычно хорошо работает против Медведева, любящего принимать подачу далеко за задней линией, - игра у сетки и укороченные удары. И при счете 3:3 на тай-брейке, и в четвертом сете на брейк-пойнте россиянина Алькарас по два раза подряд ошибался именно при исполнении укороченных ударов. "Я думаю, что я не могу точно оценить, насколько это важная победа. Такие победы влияют на карьеру, они остаются в голове на остаток сезона, на следующий сезон", - отметил после полуфинала тренер Медведева француз Жиль Сервара. По итогам выступления на US Open российский теннисист квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. Ранее участие в соревнованиях гарантировали себе Алькарас и Джокович. Впрочем, на первый план опять выходят вопросы здоровья - по ходу финала с Джоковичем Медведев брал медицинский тайм-аут и жаловался на дискомфорт в плече.

Гауфф - чемпионка, Соболенко - первая ракетка

19-летняя американка Коко Гауфф в финале обыграла белоруску Арину Соболенко (2:6, 6:3, 6:2) и дебютирует на третьем месте в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Соболенко впервые возглавит мировой рейтинг, сместив с первого места польскую теннисистку Игу Свёнтек, занимавшую эту позицию 75 недель подряд. Свёнтек, будучи на тот момент действующей победительницей турнира, уступила в четвертом круге представительнице Латвии Елена Остапенко (6:3, 3:6, 1:6). Теннисистке ни разу не удалось обыграть Остапенко на турнирах под эгидой WTA - она потерпела поражение во всех четырех матчах. Соболенко на пресс-конференции отметила, что испытывает противоречивые чувства от поражения Свёнтек. "Я не хотела вот так стать первой ракеткой мира, я хотела битвы", - сказала она.

В основной сетке соревнований выступили 13 россиянок. Лучший результат показала Дарья Касаткина, в четвертом круге уступившая Соболенко (1:6, 3:6). Благодаря выступлению на турнире Касаткина сохранила статус первой ракетки России. А вот в игре Вероники Кудерметовой, в октябре прошлого года занимавшей девятое место в рейтинге WTA, обозначился кризис. На Открытом чемпионате США она проиграла в первом же круге американке Бернарде Пере (5:7, 4:6), в текущем сезоне ей не удалось на турнирах Большого шлема выиграть больше двух матчей. После выхода в июне в финал турнира в нидерландском Хертогенбосе результаты Кудерметовой начали ухудшаться - она выиграла больше двух матчей только на соревнованиях в Берлине, причем там она во втором круге обыграла Соболенко, но снялась со следующей игры. 19-летняя Татьяна Прозорова выиграла квалификацию и впервые в карьере вышла в основную сетку турнира Большого шлема. В первом круге она уступила бывшей первой ракете мира датчанке Каролин Возняцки (3:6, 2:6). Последняя удачно выступила на первом турнире Большого шлема после возобновления карьеры летом текущего года - дошла до четвертого круга и уступила только будущей чемпионке.

Вера Звонарева, которой 7 сентября исполнилось 39 лет, вместе с немкой Лаурой Зигемунд уступила в финале парного разряде канадке Габриэле Дабровски и новозеландке Эрин Рутлифф - 6:7 (9:11), 3:6. При этом Звонарева также через квалификацию прошла в основную сетку одиночного разряда. Но преодолеть первый круг россиянка не смогла, уступив бельгийке Янине Викмайер, попавшей в основной турнир как лаки-лузер. "Она (Звонарева - прим. ТАСС) очень фанатично относится к теннису и является примером для всех молодых", - сказал ТАСС заслуженный тренер России Виктор Янчук. Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков еще перед началом турнира отметил, что возраст не является для Звонаревой помехой для выступления на турнирах. "Я считаю, что она еще долго может играть, у нее все для этого есть, - сказал он. - Главное, что она получает удовольствие от тенниса".

Что касается молодого поколения, то 18-летняя Анастасия Гурьева и румынка Мара Гаэ обыграли японок Сару Саито и Нанаку Сато в финале парного турнира юниорского US Open (1:6, 7:5, 10:8). В общей сложности в текущем сезоне российские юниоры остались без побед лишь на Уимблдоне. Алина Корнеева стала победительницей Australian Open и Roland Garros в юниорском одиночном разряде. Ярослав Демин в паре с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом выиграл юниорский Roland Garros в мужском парном разряде. 16-летняя Мирра Андреева, уступившая Корнеевой в финале юниорского Australian Open, сейчас подбирается уже к топ-50 мирового взрослого рейтинга и попадает в основную сетку крупных турниров без необходимости играть квалификационные матчи.

US Open был последним турниром Большого шлема в текущем году. Перед итоговыми турнирами ATP и WTA крупнейшими соревнованиями в оставшейся части сезона будут два "Мастерса" (в Шанхае и Париже) у мужчин и два турнира серии WTA 1 000 (в мексиканской Гвадалахаре и Пекине) у женщин. Также с 22 по 24 сентября в Ванкувере состоится мужской коммерческий турнир "Кубок Лейвера". В составе сборной Европы на нем выступит Рублев.