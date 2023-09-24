Дзюба заявил, что счастлив после победы "Локомотива" над "Зенитом"

Московская команда одержала выездную победу со счетом 2:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба заявил, что испытывает счастье после победы над своей бывшей командой - петербургским "Зенитом". Об этом футболист рассказал журналистам после матча.

В воскресенье "Локомотив" на выезде обыграл "Зенит" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги со счетом 2:1.

"Я счастлив. "Локомотиву" никаких шансов не давали? Плохо у нас в футболе разбираются", - сказал Дзюба.

По окончании прошлого матча между "Зенитом" и "Локомотивом" Дзюба не пожал руку главному тренеру петербургской команды Сергею Семаку. На вопрос, как сейчас обстоят дела с Семаком, нападающий ответил: "А кто это?"

С 2015 по 2022 год Дзюба выступал за "Зенит", в составе которого завоевал 10 трофеев и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.