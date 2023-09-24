"Локомотив" одержал волевую победу над "Зенитом" в матче чемпионата России по футболу

Победу гостям в компенсированное время принес Наир Тикнизян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 2:1 на выезде обыграл петербургский "Зенит" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в присутствии 36 267 зрителей.

В составе победителей забитыми мячами отметились Максим Глушенков (60-я минута) и Наир Тикнизян (90+1). У проигравших отличился Матео Кассьерра (22). Тикнизян был удален на шестой добавленной минуте.

В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с "Оренбургом", "Локомотив" примет "Пари Нижний Новгород". Встречи пройдут 30 сентября.