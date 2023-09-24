"Локомотив" одержал волевую победу над "Зенитом" в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 2:1 на выезде обыграл петербургский "Зенит" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в присутствии 36 267 зрителей.
В составе победителей забитыми мячами отметились Максим Глушенков (60-я минута) и Наир Тикнизян (90+1). У проигравших отличился Матео Кассьерра (22). Тикнизян был удален на шестой добавленной минуте.
В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с "Оренбургом", "Локомотив" примет "Пари Нижний Новгород". Встречи пройдут 30 сентября.
1
"Крылья Советов"
9
5
3
1
18
21
12
9
2
"Краснодар"
8
5
3
0
18
12
3
9
3
"Зенит"
9
5
2
2
17
19
8
11
4
"Спартак"
9
5
1
3
16
14
12
2
5
"Динамо"
9
4
3
2
15
16
14
2
6
"Локомотив"
9
4
3
2
15
15
14
1
7
"Пари НН"
9
4
2
3
14
9
8
1
8
"Урал"
8
4
2
2
14
8
8
0
9
ЦСКА
8
3
3
2
12
16
12
4
10
"Ахмат"
9
3
2
4
11
11
10
1
11
"Ростов"
8
2
2
4
8
10
16
-6
12
"Оренбург"
9
2
2
5
8
10
16
-6
13
"Балтика"
9
2
1
6
7
9
15
-6
14
"Сочи"
9
2
0
7
6
9
14
-5
15
"Рубин"
8
1
3
4
6
9
18
-9
16
"Факел"
8
1
1
5
5
5
13
-8