24 сентября, 15:30
Футбол в России

"Локомотив" одержал волевую победу над "Зенитом" в матче чемпионата России по футболу

Александр Демьянчук/ ТАСС
Вильмар Барриос ("Зенит"), Артем Дзюба ("Локомотив") и Страхиня Эракович ("Зенит")
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Победу гостям в компенсированное время принес Наир Тикнизян

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 2:1 на выезде обыграл петербургский "Зенит" в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в присутствии 36 267 зрителей.

В составе победителей забитыми мячами отметились Максим Глушенков (60-я минута) и Наир Тикнизян (90+1). У проигравших отличился Матео Кассьерра (22). Тикнизян был удален на шестой добавленной минуте.

В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с "Оренбургом", "Локомотив" примет "Пари Нижний Новгород". Встречи пройдут 30 сентября.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Крылья Советов"

9

5

3

1

18

21

12

9

2

"Краснодар"

8

5

3

0

18

12

3

9

3

"Зенит"

9

5

2

2

17

19

8

11

4

"Спартак"

9

5

1

3

16

14

12

2

5

"Динамо"

9

4

3

2

15

16

14

2

6

"Локомотив"

9

4

3

2

15

15

14

1

7

"Пари НН"

9

4

2

3

14

9

8

1

8

"Урал"

8

4

2

2

14

8

8

0

9

ЦСКА

8

3

3

2

12

16

12

4

10

"Ахмат"

9

3

2

4

11

11

10

1

11

"Ростов"

8

2

2

4

8

10

16

-6

12

"Оренбург"

9

2

2

5

8

10

16

-6

13

"Балтика"

9

2

1

6

7

9

15

-6

14

"Сочи"

9

2

0

7

6

9

14

-5

15

"Рубин"

8

1

3

4

6

9

18

-9

16

"Факел"

8

1

1

5

5

5

13

-8

  

Теги:
Российский футбол
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