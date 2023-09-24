Баринов считает футболиста "Зенита" Вендела зачинщиком стычки в матче с "Локомотивом"

Инцидент произошел в концовке матча, который завершился победой "Локомотива" со счетом 2:1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Футболист "Зенита" Вендел являлся зачинщиком потасовки между игроками в концовке матча девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом". Такое мнение журналистам высказал капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой "Локомотива" со счетом 2:1. В компенсированное время на поле случилась массовая потасовка между игроками обеих команд.

"Чуть-чуть поцарапали мне шею, это был Вендел, это случилось тогда, когда была стычка с [Наиром] Тикнизяном. С чего все началось? Конечно, он [начал]. Тикнизян фолит, он ему хочет коленкой ударить, это не по-футбольному, за это нужно наказывать", - сказал Баринов.

"Локомотив" набрал 15 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. В следующем туре столичная команда 30 сентября примет "Пари Нижний Нвогород".