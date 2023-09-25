Тарасова призвала засудить Чжоу за высказывания о допинге у российских фигуристов

Чжоу, комментируя дело Камилы Валиевой, заявил о широком распространении допинга среди других российских фигуристов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Американец Винсент Чжоу должен предстать перед судом за высказывания о широком распространении допинга в российском фигурном катании. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Чжоу, комментируя дело Камилы Валиевой на сайте движения спортсменов Global Athlete, заявил о широком распространении допинга среди других российских фигуристов. Слушания по делу фигуристки пройдут 26-28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS).

"Я требую, чтобы наша федерация подала на него в суд, - сказала Тарасова. - Это неправда, у него нет никаких доказательств. Если мы будем молчать, то от наших западных партнеров еще и не такое услышим".

"Это уже за гранью", - подчеркнула она.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

Чжоу 22 года, он является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командных соревнованиях, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира (2019, 2022), чемпионом мира среди юниоров (2017).