Колобков назвал половинчатым решение УЕФА о допуске сборных России среди игроков до 17 лет

Бывший министр спорта считает, что решение европейской организации не является окончательным

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неприятное и половинчатое решение в отношении допуска российских футболистов к стартам - организация допустила к турнирам в нейтральном статусе спортсменов до 17 лет, игроки старшей возрастной группы к соревнованиям по-прежнему не допущены. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по фехтованию и бывший министр спорта России Павел Колобков.

Во вторник исполком УЕФА допустил до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет.

"Неприятное, какое-то половинчатое решение принял УЕФА, и не думаю, что оно окончательное, - сказал Колобков. - Конечно, всем нам хотелось бы видеть, как наши команды играют с мировыми грандами. Европейский футбол наше отсутствие переживет, а нам будет сложно пройти этот период. Но мы все равно справимся, я уверен".

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.