Мичков рассказал, что ему приятно, когда хоккеисты "Сочи" забивают голы с его передач

Нападающий в составе команды в нынешнем сезоне забросил две шайбы и отдал три результативные передачи

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Нападающий "Сочи" Матвей Мичков заявил, что ему приятно, когда в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) забивают с его передач. Об этом он рассказал журналистам.

В пяти матчах КХЛ этого сезона в составе "Сочи" Мичков забросил две шайбы и отдал три результативных паса. В команде из Сочи он выступает в аренде - права на него принадлежат петербургскому СКА.

"Я и забивать люблю, и отдавать по ситуации. Если ситуация позволяет, то отдам, если вижу свободного партнера. Если ситуация позволяет забить, то я брошу, забью, - сказал Мичков. - Думаю, любому игроку приятнее всего побеждать, а забивать всем приятно. Но когда ты играешь на команду, отдаешь пасы и с твоих передач забивают, то это тоже очень приятно. И команда когда выигрывает, это вдвойне приятно".

В матче со "Спартаком" (3:2), который прошел во вторник в Москве, хоккеисты "Сочи" одержали шестую победу подряд. "Я думаю, что причиной стольких побед является командный дух, характер и правильная игра в обороне. Свои моменты реализовываем более-менее неплохо, но есть к чему стремиться, чтобы играть более уверенно", - подчеркнул Мичков.

В сезоне-2022/23 в 27 матчах в составе "Сочи" Мичков набрал 20 (9 голов + 11 передач) очков.

"В прошлом году мы очень хорошо смотрелись, здорово играли. У нас в тройке хорошо получалось играть, но в этом сезоне еще предстоит проделать очень много работы, чтобы вернуться к тому хоккею, который был в прошлом сезоне, договариваться, сыгрываться. Время у нас есть, и мы будем заниматься этим в ближайшие игры", - сказал форвард.