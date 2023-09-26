26 сентября, 18:51
КХЛ

"Сочи" обыграл "Спартак" и одержал шестую победу подряд в КХЛ

Сергей Бобылев/ ТАСС
Нападающий "Сочи" Михал Криштоф и нападающий "Спартака" Ансель Галимов
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сочинцев

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Сочи" в гостях со счетом 3:2 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Завгородний (30-я минута), Данила Галенюк (39), Артем Волков (42). У "Спартака" отличились Ансель Галимов (33) и Дмитрий Вишневский (56). "Сочи" выиграл в шестом матче подряд, рекордная серия клуба составляет 10 матчей.

Американский защитник Джоуи Кин провел первый матч в сезоне в составе красно-белых. В предыдущем сезоне он сыграл в 64 матчах и набрал 24 очка по системе "гол +пас" (6+18), став самым результативным защитником команды. Контракт Кина со "Спартаком" истек в апреле, 8 сентября столичный клуб объявил о подписании с хоккеистом нового контракта, рассчитанного до конца текущего сезона.

"Сочи" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 14 очков в 10 играх. "Спартак" - пятый на Западе с 13 очками после 11 встреч. В следующем матче "Сочи" 28 сентября на выезде сыграет с московским ЦСКА, "Спартак" в этот же день в гостях встретится с череповецкой "Северсталью".

В других матчах игрового дня нижегородское "Торпедо" на выезде со счетом 4:1 обыграло подмосковный "Витязь", минское "Динамо" на своем льду победило казанский "Ак Барс" (3:2). ЦСКА дома со счетом 1:2 уступил "Северстали".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Торпедо

10

8

0

0

0

1

1

37-22

17

2

Динамо М

11

6

2

0

0

0

3

37-24

16

3

Локомотив

10

6

1

0

0

0

3

25-20

14

4

Сочи

10

6

1

0

0

0

3

32-28

14

5

Спартак

11

5

1

0

0

1

4

39-35

13

6

Северсталь

9

4

0

1

0

1

3

33-31

11

7

СКА

10

5

0

0

0

0

5

22-18

10

8

Куньлунь РС

11

3

1

1

0

0

6

22-33

10

9

Динамо Мн

10

3

1

0

0

1

5

32-31

9

11

Витязь

11

0

0

1

0

1

9

18-41

3

10

ЦСКА

11

3

1

0

0

1

6

24-28

9

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

11

5

1

1

1

1

2

32-29

16

2

Лада

11

6

0

0

0

2

3

26-20

14

3

Ак Барс

10

5

2

0

0

0

3

35-25

14

4

Автомобилист

11

5

1

0

1

1

3

27-19

14

5

Сибирь

10

4

1

1

1

0

3

24-26

13

6

Трактор

11

4

1

0

0

2

4

23-26

12

7

Авангард

9

3

2

0

0

1

3

24-24

11

8

Салават Юлаев

9

4

1

0

0

0

4

20-17

10

9

Барыс

10

2

1

0

1

2

4

33-35

9

10

Амур

9

2

0

1

1

1

4

18-25

8

11

Адмирал

9

2

0

0

1

1

5

23-27

6

12

Нефтехимик

10

1

1

0

0

2

6

21-43

6

  

Теги:
КХЛ
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