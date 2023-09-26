"Сочи" обыграл "Спартак" и одержал шестую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Сочи" в гостях со счетом 3:2 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.
В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Завгородний (30-я минута), Данила Галенюк (39), Артем Волков (42). У "Спартака" отличились Ансель Галимов (33) и Дмитрий Вишневский (56). "Сочи" выиграл в шестом матче подряд, рекордная серия клуба составляет 10 матчей.
Американский защитник Джоуи Кин провел первый матч в сезоне в составе красно-белых. В предыдущем сезоне он сыграл в 64 матчах и набрал 24 очка по системе "гол +пас" (6+18), став самым результативным защитником команды. Контракт Кина со "Спартаком" истек в апреле, 8 сентября столичный клуб объявил о подписании с хоккеистом нового контракта, рассчитанного до конца текущего сезона.
"Сочи" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 14 очков в 10 играх. "Спартак" - пятый на Западе с 13 очками после 11 встреч. В следующем матче "Сочи" 28 сентября на выезде сыграет с московским ЦСКА, "Спартак" в этот же день в гостях встретится с череповецкой "Северсталью".
В других матчах игрового дня нижегородское "Торпедо" на выезде со счетом 4:1 обыграло подмосковный "Витязь", минское "Динамо" на своем льду победило казанский "Ак Барс" (3:2). ЦСКА дома со счетом 1:2 уступил "Северстали".
1
Торпедо
10
8
0
0
0
1
1
37-22
17
2
Динамо М
11
6
2
0
0
0
3
37-24
16
3
Локомотив
10
6
1
0
0
0
3
25-20
14
4
Сочи
10
6
1
0
0
0
3
32-28
14
5
Спартак
11
5
1
0
0
1
4
39-35
13
6
Северсталь
9
4
0
1
0
1
3
33-31
11
7
СКА
10
5
0
0
0
0
5
22-18
10
8
Куньлунь РС
11
3
1
1
0
0
6
22-33
10
9
Динамо Мн
10
3
1
0
0
1
5
32-31
9
11
Витязь
11
0
0
1
0
1
9
18-41
3
10
ЦСКА
11
3
1
0
0
1
6
24-28
9
1
Металлург
11
5
1
1
1
1
2
32-29
16
2
Лада
11
6
0
0
0
2
3
26-20
14
3
Ак Барс
10
5
2
0
0
0
3
35-25
14
4
Автомобилист
11
5
1
0
1
1
3
27-19
14
5
Сибирь
10
4
1
1
1
0
3
24-26
13
6
Трактор
11
4
1
0
0
2
4
23-26
12
7
Авангард
9
3
2
0
0
1
3
24-24
11
8
Салават Юлаев
9
4
1
0
0
0
4
20-17
10
9
Барыс
10
2
1
0
1
2
4
33-35
9
10
Амур
9
2
0
1
1
1
4
18-25
8
11
Адмирал
9
2
0
0
1
1
5
23-27
6
12
Нефтехимик
10
1
1
0
0
2
6
21-43
6