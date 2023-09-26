"Сочи" обыграл "Спартак" и одержал шестую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сочинцев

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Сочи" в гостях со счетом 3:2 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве.

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Завгородний (30-я минута), Данила Галенюк (39), Артем Волков (42). У "Спартака" отличились Ансель Галимов (33) и Дмитрий Вишневский (56). "Сочи" выиграл в шестом матче подряд, рекордная серия клуба составляет 10 матчей.

Американский защитник Джоуи Кин провел первый матч в сезоне в составе красно-белых. В предыдущем сезоне он сыграл в 64 матчах и набрал 24 очка по системе "гол +пас" (6+18), став самым результативным защитником команды. Контракт Кина со "Спартаком" истек в апреле, 8 сентября столичный клуб объявил о подписании с хоккеистом нового контракта, рассчитанного до конца текущего сезона.

"Сочи" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 14 очков в 10 играх. "Спартак" - пятый на Западе с 13 очками после 11 встреч. В следующем матче "Сочи" 28 сентября на выезде сыграет с московским ЦСКА, "Спартак" в этот же день в гостях встретится с череповецкой "Северсталью".

В других матчах игрового дня нижегородское "Торпедо" на выезде со счетом 4:1 обыграло подмосковный "Витязь", минское "Динамо" на своем льду победило казанский "Ак Барс" (3:2). ЦСКА дома со счетом 1:2 уступил "Северстали".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Торпедо 10 8 0 0 0 1 1 37-22 17 2 Динамо М 11 6 2 0 0 0 3 37-24 16 3 Локомотив 10 6 1 0 0 0 3 25-20 14 4 Сочи 10 6 1 0 0 0 3 32-28 14 5 Спартак 11 5 1 0 0 1 4 39-35 13 6 Северсталь 9 4 0 1 0 1 3 33-31 11 7 СКА 10 5 0 0 0 0 5 22-18 10 8 Куньлунь РС 11 3 1 1 0 0 6 22-33 10 9 Динамо Мн 10 3 1 0 0 1 5 32-31 9 11 Витязь 11 0 0 1 0 1 9 18-41 3 10 ЦСКА 11 3 1 0 0 1 6 24-28 9