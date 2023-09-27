Слушания по делу Валиевой в CAS второй день подряд завершились на 2 часа позже ожидаемого

Оба дня слушание заканчивалось около 7 часов вечера по местному времени

ТАСС, 27 сентября. Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой второй день подряд продолжались на два часа больше, чем ожидалось изначально. Об этом сообщила журналистка USA Today Кристин Бреннан в социальной сети X (ранее Twitter).

"Только что закончился второй день слушаний в Спортивном арбитражном суде по делу Камилы Валиевой о нарушении антидопинговых правил. Слушание продолжалось на два часа дольше ожидаемого времени окончания второй день подряд и оба дня заканчивалось около 7 часов вечера по местному времени. По крайней мере, у нас остался еще один день в четверг", - написала Бреннан.

Журналистка добавила, что Валиева выступила по видеосвязи во вторник. "Камила Валиева, которая решила не присутствовать на слушаниях лично, что разрешено CAS, дала показания по видеосвязи во вторник. Вступительные заявления и свидетельские показания были зачитаны", - добавила она.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходят с 26 по 28 сентября в швейцарской Лозанне.