В CAS начались слушания по делу фигуристки Камилы Валиевой

Заседание проходит в Швейцарии в закрытом режиме

ТАСС, 26 сентября. Слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой начались в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. Об этом сообщает журналистка USA Today Кристин Бреннан в социальной сети X (ранее Twitter)

"Слушания по делу Камилы Валиевой проходят сейчас на третьем этаже здания CAS", - написала Бреннан.

Слушания между Международным союзом конькобежцев, Российским антидопинговым агентством, Всемирным антидопинговым агентством и Валиевой состоятся в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, 29 сентября назначен резервным днем. Валиева выступит на заседаниях по видеоконференцсвязи. Решение будут принимать трое арбитров: американец Джеффри Мишкин, француз Матьё Мезоннёв и председатель Джеймс Дрейк из Великобритании.

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.