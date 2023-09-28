Федоров: тренеры ЦСКА велели игрокам перестать "кувыркаться" в матчах КХЛ

ЦСКА обыграл в четверг "Сочи" на своей площадке со счетом 7:1, потерпев до этого 7 поражений в 11 матчах

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб московского ЦСКА потребовал от хоккеистов начинать играть по-настоящему перед матчем регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги с "Сочи". Об этом рассказал журналистам главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

Хоккеисты ЦСКА обыграли в четверг "Сочи" на своей площадке со счетом 7:1, потерпев до этого в 11 матчах 6 поражений в основное время и 1 - в дополнительное.

"Было запланированное собрание, на нем были озвучены моменты, где мы неправильно играем и выполняем свои прямые обязанности. Ну и, конечно, мы говорили о характере, спортивной злости, о том, что ЦСКА - это великий клуб и, если можно так сказать, хватит кувыркаться, пора играть", - сказал Федоров.

В матче с "Сочи" первый гол в сезоне забил Константин Окулов, набрав 300-е очко за ЦСКА. "Рад за Костю - у него был настрой, но многое не получалось. Мы волновались, знали, что мастерство и характер у него никуда не делись. В важный момент мы сыграли на команду, и как только это делаем, то все прикладывается", - подчеркнул главный тренер.

В следующем матче ЦСКА 2 октября примет "Витязь".