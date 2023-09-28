ЦСКА со счетом 7:1 разгромил "Сочи" в матче КХЛ

Сочинцы прервали победную серию из шести матчей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб ЦСКА со счетом 7:1 разгромил "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Данил Юртайкин (7-я и 60-я минуты), Виталий Абрамов (29), Владислав Провольнев (31), Прохор Полтапов (34), Михаил Григоренко (38), Константин Окулов (39). У гостей отличился Дмитрий Завгородний (53). После четвертой пропущенной шайбы вратарь "Сочи" Максим Третьяк покинул площадку, вместо него на лед вышел Михаил Бердин. Прервалась победная серия "Сочи", которая составляла шесть матчей.

ЦСКА поднялся на 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, на счету команды 11 очков в 12 встречах. "Сочи" с 14 очками идет 5-м на Западе. В следующем матче ЦСКА 2 октября примет подмосковный "Витязь". "Сочи" 30 сентября на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо".

В других матчах дня владивостокский "Адмирал" в серии буллитов на выезде обыграл астанинский "Барыс" (3:2), "Витязь" на своем льду в овертайме одолел тольяттинскую "Ладу" (1:0), "Торпедо" дома в овертайме оказалось сильнее казанского "Ак Барса" (2:1).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Торпедо 11 8 1 0 0 1 1 39-23 19 2 Локомотив 11 7 1 0 0 0 3 28-21 16 3 Динамо М 11 6 2 0 0 0 3 37-24 16 4 Спартак 12 6 1 0 0 1 4 44-38 15 5 Сочи 11 6 1 0 0 0 4 33-35 14 6 СКА 11 6 0 0 0 0 5 25-18 12 7 Куньлунь РС 12 3 1 2 0 0 6 25-35 12 8 ЦСКА 12 4 1 0 0 1 6 31-29 11 9 Северсталь 10 4 0 1 0 1 4 36-36 11 10 Динамо Мн 10 3 1 0 0 1 5 32-31 9 11 Витязь 11 0 0 1 0 1 9 18-41 3