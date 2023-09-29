Первая ракетка России Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Токио

Отечественная теннисистка взяла всего один гейм в матче против американки Джессики Пегулы

ТАСС, 29 сентября. Россиянка Дарья Касаткина проиграла американке Джессике Пегуле в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:0 в пользу Пегулы (2-й номер посева). Касаткина получила 6-й номер посева. В полуфинале американка встретится с победительницей матча, между француженкой Каролин Гарсией (5) и гречанкой Марией Саккари (4). В другом полуфинале сыграют россиянки Вероника Кудерметова (8) и Анастасия Павлюченкова (без номера посева).

Касаткиной 26 лет, она занимает 13-е место в рейтинге WTA и является первой ракеткой России. На ее счету шесть титулов под эгидой WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Пегуле 29 лет, она является четвертой ракеткой мира и обладательницей трех титулов WTA. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше четвертьфинала.

Турнир в Токио относится к категории WTA 500 и проходит на покрытии "хард". Призовой фонд соревнований превышает $780 тыс. В прошлом году чемпионкой стала россиянка Людмила Самсонова. Также турнир выигрывали Надежда Петрова (2012), Мария Шарапова (2005, 2009), Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2006).