Новый сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ стартует в субботу

В чемпионате примут участие 14 команд, среди которых 12 представляют Россию

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Новый сезон баскетбольной Единой лиги ВТБ откроется в субботу матчем финалистов прошлого сезона - казанского УНИКСа и краснодарского "Локомотива-Кубани". Главным изменением стартующего сезона является увеличение команд - участниц чемпионата. В новом сезоне сыграют 14 команд: 12 российских, а также казахстанская "Астана" и белорусский "Минск".

Единую лигу пополнили екатеринбургский "Уралмаш" и московская "Руна", также в турнире выступят петербургский "Зенит", московские ЦСКА и МБА, "Парма" (Пермский край), "Пари Нижний Новгород", "Самара", "Енисей" (Красноярск) и "Автодор" (Саратов). В прошлом сезоне УНИКС впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Казанская команда выиграла серию до четырех побед у "Локомотива-Кубани" со счетом 4-1.

"Я рад, что чемпионат Единой лиги расширился, что стало 14 команд, - сказал ТАСС президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко накануне старта сезона. - Мне нравится, что предстоящий сезон самый непредсказуемый по наполнению. То есть если раньше был безоговорочный флагман ЦСКА, то сейчас я не могу назвать армейцев таковыми. Есть четыре-пять команд, которые будут претендовать на победу и в любой день обыгрывать друг друга".

С главой РФБ согласна генеральный директор лиги Илона Корстин, которая считает, что фаворитом является "Зенит". 24 сентября в Москве завершился Суперкубок Единой лиги ВТБ, победителем которого стала петербургская команда. В финале "Зенит" оказался сильнее "Локомотива-Кубани" - 85:83.

"Суперкубок полностью оправдал высокие, прежде всего спортивные ожидания. В каждом матче были борьба, интрига и эмоции. Лучшие клубы Единой лиги ВТБ, команда Евролиги "Фенербахче" и участник Еврокубка "Бешикташ" - все бились за победу, - сказала Корстин сразу после финала. - Никто не отбывал номер и все выкладывались по полной - отсюда и накал. Поздравляю "Зенит" с заслуженной победой, на сегодняшний день питерская команда выглядит сильнее остальных".

Российский мяч и женщина арбитр

В суперкубке был опробован мяч российского производства, которым будут играть в матчах регулярного сезона. Инициатива по созданию мяча, отвечающего экологическим требованиям, исходила от почетного президента Единой лиги ВТБ, специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. На производство одного мяча уходит восемь полулитровых бутылок. Впервые он был продемонстрирован на площадке II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС в Сочи. С мячом ознакомился премьер-министр РФ Михаил Мишустин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Jogel Ecoball 2.0 стал первым российским мячом, получившим сертификат Международной федерации баскетбола (FIBA) первого уровня. Ранее на матчах Единой лиги использовался мяч фирмы Wilson, которая в 2022 году решила прекратить сотрудничество и уйти с российского рынка.

Из других нововведений лиги стоит отметить привлечение женщины-арбитра к обслуживанию официальных матчей. "В основном чемпионате в предстоящем сезоне у нас будет судить девушка. В молодежном чемпионате такое уже было", - рассказала Корстин.

"Зенит" богаче ЦСКА

За неделю до старта чемпионата произошло традиционное открытие бюджетов российских клубов Единой лиги ВТБ. Самым доходным клубом в сезоне-2022/23 стал ЦСКА. Клуб заработал 2,307 млрд рублей, при этом расходы армейцев составили 2,142 млрд рублей. Впрочем, как рассказал Сергей Иванов, в стартующем сезоне "Зенит" должен обойти армейцев по этому показателю.

"Открытие бюджетов дисциплинирует клубы, только в баскетболе общественность может судить о реальном состоянии дел. В других профессиональных лигах этим и не пахло. Приятно, что бюджет Единой лиги серьезно увеличился, это больше, чем у большинства профессиональных клубов в России. Сравнимо с бюджетами УНИКСа и "Локомотива-Кубани", немного уступаем "Зениту" и ЦСКА", - отметил Иванов. - В следующем сезоне бюджет "Зенита" будет больше, чем у ЦСКА. Разговор о том, что ЦСКА гегемон за счет бюджета, пройден".

Доходы Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23 составили 1,365 млрд рублей, расходы - 884,2 млн рублей.