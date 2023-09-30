30 сентября, 20:11
Футбол в России

Футболист "Балтики" Гассама считает, что команда сыграла неплохо против ЦСКА

Калининградская команда уступила со счетом 0:1

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Игроки калининградского футбольного клуба "Балтика" показали неплохую игру в матче против московского ЦСКА в 10-м туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал французский защитник "Балтики" Натан Гассама.

В субботу "Балтика" в гостях проиграла ЦСКА со счетом 0:1.

"Сегодня была очень тяжелая игра, мы играли с большим клубом. Мы играли неплохо, но ЦСКА забил достаточно быстро, и мы не смогли отыграться, так бывает. Мне кажется, мы можем играть лучше и подняться в турнирной таблице, у нас собраны хорошие игроки в команде", - сказал Гассама.

В турнирной таблице РПЛ "Балтика" занимает 14-е место, набрав семь очков. В следующем туре калининградская команда 7 октября дома сыграет с "Оренбургом". 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация