Футболист "Балтики" Гассама считает, что команда сыграла неплохо против ЦСКА

Калининградская команда уступила со счетом 0:1

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Игроки калининградского футбольного клуба "Балтика" показали неплохую игру в матче против московского ЦСКА в 10-м туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал французский защитник "Балтики" Натан Гассама.

В субботу "Балтика" в гостях проиграла ЦСКА со счетом 0:1.

"Сегодня была очень тяжелая игра, мы играли с большим клубом. Мы играли неплохо, но ЦСКА забил достаточно быстро, и мы не смогли отыграться, так бывает. Мне кажется, мы можем играть лучше и подняться в турнирной таблице, у нас собраны хорошие игроки в команде", - сказал Гассама.

В турнирной таблице РПЛ "Балтика" занимает 14-е место, набрав семь очков. В следующем туре калининградская команда 7 октября дома сыграет с "Оренбургом".