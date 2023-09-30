30 сентября, 17:55
Футбол в России

ЦСКА обыграл "Балтику" в матче чемпионата России по футболу

Единственный гол забил чилийский нападающий армейцев Виктор Давила

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:0 обыграл калининградскую "Балтику" в домашнем матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

Единственный мяч на 18-й минуте забил чилийский нападающий Виктор Давила. Форвард впервые отличился в составе ЦСКА, он перешел в команду в августе. На его счету теперь семь матчей за московский клуб.

ЦСКА продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до семи матчей. В последний раз команда потерпела поражение 19 августа, уступив московскому "Динамо" (1:2) в гостевой игре РПЛ. После этого ЦСКА дважды победил в матчах Фонбет - Кубка России и четыре раза сыграл вничью во встречах РПЛ.

"Балтика" потерпела пятое поражение в пяти гостевых матчах РПЛ в нынешнем сезоне. До этого клуб уступил "Сочи" (0:2), московским "Спартаку" (1:2), "Динамо" (0:2) и "Локомотиву" (2:3), а также самарским "Крыльям Советов" (1:2). При этом клуб одержал две победы в играх на выезде в рамках кубка страны - над "Крыльями Советов" (3:2) и грозненским "Ахматом" (2:0).

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает шестое место с 16 очками. "Балтика" располагается на 14-й позиции, набрав семь очков. В следующем туре ЦСКА 8 октября в гостях сыграет со "Спартаком". Калининградская команда днем ранее примет "Оренбург".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

10

7

3

0

24

16

3

13

2

"Крылья Советов"

9

5

3

1

18

21

12

9

3

"Локомотив"

10

5

3

2

18

16

14

2

4

"Зенит"

10

5

2

3

17

20

11

9

5

"Спартак"

9

5

1

3

16

14

12

2

6

ЦСКА

10

4

4

2

16

20

15

5

7

"Динамо"

9

4

3

2

15

16

14

2

8

"Урал"

10

4

3

3

15

10

12

-2

9

"Пари НН"

10

4

2

4

14

9

9

0

10

"Ахмат"

9

3

2

4

11

11

10

1

11

"Оренбург"

10

3

2

5

11

13

17

-4

12

"Ростов"

10

2

4

4

10

15

21

-6

13

"Рубин"

10

2

3

5

9

10

20

-10

14

"Балтика"

10

2

1

7

7

9

16

-7

15

"Сочи"

9

2

0

7

6

9

14

-5

16

"Факел"

9

1

2

6

5

5

14

-9

  

Теги:
Российский футбол
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