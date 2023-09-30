ЦСКА обыграл "Балтику" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:0 обыграл калининградскую "Балтику" в домашнем матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".
Единственный мяч на 18-й минуте забил чилийский нападающий Виктор Давила. Форвард впервые отличился в составе ЦСКА, он перешел в команду в августе. На его счету теперь семь матчей за московский клуб.
ЦСКА продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до семи матчей. В последний раз команда потерпела поражение 19 августа, уступив московскому "Динамо" (1:2) в гостевой игре РПЛ. После этого ЦСКА дважды победил в матчах Фонбет - Кубка России и четыре раза сыграл вничью во встречах РПЛ.
"Балтика" потерпела пятое поражение в пяти гостевых матчах РПЛ в нынешнем сезоне. До этого клуб уступил "Сочи" (0:2), московским "Спартаку" (1:2), "Динамо" (0:2) и "Локомотиву" (2:3), а также самарским "Крыльям Советов" (1:2). При этом клуб одержал две победы в играх на выезде в рамках кубка страны - над "Крыльями Советов" (3:2) и грозненским "Ахматом" (2:0).
В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает шестое место с 16 очками. "Балтика" располагается на 14-й позиции, набрав семь очков. В следующем туре ЦСКА 8 октября в гостях сыграет со "Спартаком". Калининградская команда днем ранее примет "Оренбург".
1
"Краснодар"
10
7
3
0
24
16
3
13
2
"Крылья Советов"
9
5
3
1
18
21
12
9
3
"Локомотив"
10
5
3
2
18
16
14
2
4
"Зенит"
10
5
2
3
17
20
11
9
5
"Спартак"
9
5
1
3
16
14
12
2
6
ЦСКА
10
4
4
2
16
20
15
5
7
"Динамо"
9
4
3
2
15
16
14
2
8
"Урал"
10
4
3
3
15
10
12
-2
9
"Пари НН"
10
4
2
4
14
9
9
0
10
"Ахмат"
9
3
2
4
11
11
10
1
11
"Оренбург"
10
3
2
5
11
13
17
-4
12
"Ростов"
10
2
4
4
10
15
21
-6
13
"Рубин"
10
2
3
5
9
10
20
-10
14
"Балтика"
10
2
1
7
7
9
16
-7
15
"Сочи"
9
2
0
7
6
9
14
-5
16
"Факел"
9
1
2
6
5
5
14
-9