ЦСКА обыграл "Балтику" в матче чемпионата России по футболу

Единственный гол забил чилийский нападающий армейцев Виктор Давила

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 1:0 обыграл калининградскую "Балтику" в домашнем матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

Единственный мяч на 18-й минуте забил чилийский нападающий Виктор Давила. Форвард впервые отличился в составе ЦСКА, он перешел в команду в августе. На его счету теперь семь матчей за московский клуб.

ЦСКА продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до семи матчей. В последний раз команда потерпела поражение 19 августа, уступив московскому "Динамо" (1:2) в гостевой игре РПЛ. После этого ЦСКА дважды победил в матчах Фонбет - Кубка России и четыре раза сыграл вничью во встречах РПЛ.

"Балтика" потерпела пятое поражение в пяти гостевых матчах РПЛ в нынешнем сезоне. До этого клуб уступил "Сочи" (0:2), московским "Спартаку" (1:2), "Динамо" (0:2) и "Локомотиву" (2:3), а также самарским "Крыльям Советов" (1:2). При этом клуб одержал две победы в играх на выезде в рамках кубка страны - над "Крыльями Советов" (3:2) и грозненским "Ахматом" (2:0).

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает шестое место с 16 очками. "Балтика" располагается на 14-й позиции, набрав семь очков. В следующем туре ЦСКА 8 октября в гостях сыграет со "Спартаком". Калининградская команда днем ранее примет "Оренбург".