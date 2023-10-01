Легков уверен, что CAS примет взвешенное решение по делу фигуристки Валиевой

Слушания проходили с 26 по 28 сентября, рассмотрение дела продолжится в ноябре

КУРОВО /Московская область/, 1 октября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) должен принять правильное и взвешенное решение по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой. Такое мнение журналистам высказал чемпион Олимпиады 2014 года на дистанции 50 км свободным стилем лыжник Александр Легков.

Слушания по делу Валиевой в CAS проходили с 26 по 28 сентября. Суд решил возобновить слушания 9 и 10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

"Судя по моей истории, Спортивный арбитражный суд объективен. Несмотря на ситуацию в мире, надеюсь, они будут судить объективно, - сказал Легков. - Там три арбитра, один из них выбран стороной Валиевой, если уж не доверять CAS, то будет уже совсем бредовая ситуация в мировом спорте. Она и так во многих вещах видна, но я пока живу добрыми мыслями. Отталкиваясь от своей истории, надеюсь, что CAS будет объективен и примет нормальное, взвешенное, правильное решение".

17-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

В феврале 2018 года CAS полностью оправдал 28 из 39 российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В числе оправданных оказался Легков.