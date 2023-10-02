"Предстоит много работы". Что ждет баскетболистов ЦСКА в новом сезоне

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА серьезно обновил состав перед стартом регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. ТАСС рассказывает о перспективах самого титулованного клуба страны в новом сезоне.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял третье место в Единой лиге ВТБ и впервые за всю историю проведения турнира не вышел в его финал. Годом ранее армейцы уступили петербургскому "Зениту" в финале соревнований и впервые за 20 лет не выиграли чемпионат России. В прошедшем межсезонье команду покинули бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Алексей Швед, сербы Никола Милутинов и Деян Давидовац, завоевавшие в сентябре серебряные медали чемпионата мира, а также американцы Даллас Мур и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года Девонте Кейкок.

При этом армейский клуб пополнили Никита Михайловский, перешедший из саратовского "Автодора", американец Мело Тримбл, выступавший за китайский "Шанхай Шаркс", нигериец Тони Джекири, дошедший в прошлом сезоне до четвертьфинала Евролиги с турецким "Фенербахче" и чемпион Турции в составе "Анадолу Эфес" француз Амат М"Бай. ЦСКА сумел сохранить капитана трехкратного победителя Евролиги Никиту Курбанова, призера Олимпиады в Лондоне Семена Антонова, американца Каспера Уэйра, Ивана Ухова и Антона Астапковича, побеждавших по разу в Евролиге, Самсона Руженцева и француза Жана-Шарля Ливио.

Текущим составом армейцы заняли шестое место в предсезонном Суперкубке Единой лиги ВТБ. На турнире ЦСКА проиграл краснодарскому "Локомотиву-Кубани" (98:100, в овертайме) и турецкому "Бешикташу" (87:91) и победил столичный МБА (105:98, в овертайме). В первом туре регулярного чемпионата Единой лиге ВТБ армейцы вновь победили МБА (76:72).

"Больше не безоговорочный фаворит"

Ранее армейцы были явными фаворитами в Единой лиге ВТБ и одними из главных претендентов на победу в Евролиге. ЦСКА имел один из самых больших бюджетов среди европейских клубов и мог позволить набирать высококлассных игроков со всего мира практически каждый год. Как заявил в интервью газете "Спорт-экспресс" президент ЦСКА Андрей Ватутин, сейчас у клуба нет такой опции.

"Думаю, все постепенно осознают, что у нас сейчас нет возможности выбирать из лучших доступных в Европе игроков, как это происходило много лет. После двух десятков лет в топе Евролиги, после серийных выходов в "Финалы четырех" нынешняя ситуация оказалась непривычной и даже жесткой, но причитать и грустить по прежним возможностям не стоит, мы работаем, чтобы любимый клуб пережил непростой период и продолжил побеждать. Сейчас приоритет - стройка новой арены и стабилизация бюджета. Будет у нас новый дом - и, очень надеюсь, появится возможность наметить новые или, если угодно, привычные цели", - сказал Ватутин.

По мнению президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, ранее выступавшего за ЦСКА, армейцы не будут абсолютными фаворитами в этом сезоне. "Если раньше был безоговорочный флагман ЦСКА, то сейчас я не могу назвать армейцев таковыми, - сказал Кириленко ТАСС. - Есть четыре-пять команд, которые будут претендовать на победу и в любой день обыгрывать друг друга".

Главными соперниками ЦСКА в новом сезоне будут "Зенит", действующий чемпион России УНИКС и финалист прошлого плей-офф Единой лиги ВТБ "Локомотив-Кубань".

"Думаю, сезон будет очень интересный, и я уверен, что ЦСКА будет бороться за самые высокие места, - сказал ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. - Что касается конкурентов, то сейчас очень силен "Зенит", у команды широкая скамейка, два равноценных состава, это сейчас реально команда топ-уровня Евролиги, у "Локомотива-Кубани" матереет молодежь, их система воспитания талантов дает свои плоды, плюс у них есть иностранцы, которые отлично дополняют ребят. Не стоит забывать и про УНИКС, это действующий чемпион страны, они не отдадут свой титул без борьбы".

Игрок "Пари Нижний Новгород", трижды побежавший с ЦСКА в Евролиге, Андрей Воронцевич в беседе с ТАСС отметил, что армейцы, несмотря на обновление состава, остаются одними из сильнейших в России. "Думаю, не стоит сравнивать ЦСКА тех времен, когда я играл, с нынешним, потому что любая команда живет новой жизнью каждый год. Безусловно, я продолжаю следить за ЦСКА, у них отличные игроки, это по-прежнему одна из сильнейших команд страны. Пока давать какие-то прогнозы рано, поживем - увидим", - сказал баскетболист.

Не стал исключать из списка претендентов на победу в Единой лиге ВТБ московский клуб и бывший главный тренер ЦСКА Станислав Еремин. "Да, чувствуется, что ЦСКА сейчас не может набирать всех, кого хочет, и теперь приходится считать деньги, - отметил он. - Но ЦСКА - это клуб великих традиций, любым составом они будут бороться за чемпионство, поэтому раньше времени я не стал бы исключать их из числа фаворитов".

Новый лидер команды

В отсутствие Шведа и Милутинова, которые являлись лидерами ЦСКА по набранным очкам, эксперты считают, что новым лидером команды может стать американец Каспер Уэйр. Разыгрывающий защитник являлся самым результативным игроком московского клуба на Суперкубке Единой лиги ВТБ, два раза набрав более 40 очков в трех матчах.

По мнению Еремина, ЦСКА пока сильно зависим от игры невысокого по баскетбольным меркам американца (178 см). "У ЦСКА пока нет целостной игры. Я бы даже сказал, что пока армейцы слишком зависимы от этого малыша. Думаю, в новой команде именно он будет новым лидером", - сказал собеседник агентства.

Своим мнением об игре Уэйра также поделился олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов. "ЦСКА после предсезонной подготовки выглядел довольно усталым, но это неудивительно, так как они провели довольно интенсивный сбор в Турции, сыграли там несколько матчей против сильных команд. На Суперкубке Единой лиги ВТБ Уэйр постоянно был с мячом, поэтому много забивал. Это такой мужичок, который несмотря на маленький рост, здорово играет против больших", - сказал олимпийский чемпион ТАСС.

Сам Уэйр заявил, что не думает о своей роли в ЦСКА, так как для него важнее результат команды. "Меня не особо волнует моя статистика, для меня результат команды всегда в приоритете. Если я набираю много очков, а команда проигрывает, то какой в этом толк. Я не люблю проигрывать и всегда расстраиваюсь поражениям именно команды, хочу, чтобы мы выигрывали титулы", - рассказал баскетболист ТАСС.

Настрой игроков

Несмотря на все сложности, игроки ЦСКА оптимистично смотрят в будущее. Форвард армейцев Семен Антонов в беседе с ТАСС отметил, что красно-синие не могут себе ставить иных задач, кроме чемпионства.

"Я профессиональный спортсмен, поэтому всегда настроен побеждать, тем более я представляю ЦСКА, у этого клуба не может быть иных целей, кроме как чемпионства, побед во всех турнирах, где мы играем, - сказал Антонов. - Это великий клуб с богатой историей, мы не можем подходить к соревнованиям с другим настроем. У нас обновилась команда, ушло четыре игрока стартовой пятерки, пришли молодые ребята, впереди нас ждет много работы, нужно время, чтобы сыграться. Многие команды проходят через такие обновления, это нормально", - сказал баскетболист.

Уэйр отметил, что уход прежних лидеров команды не мог не сказаться на ЦСКА, однако он уверен, что сумеет сыграться с новыми игроками. "Безусловно, Алексей и Никола очень сильные игроки, они были настоящими лидерами команды. Уход таких игроков, как Швед и Милутинов, не может не сказаться на игре любой команды. Жаль, что они ушли, я буду по ним скучать, но тем не менее у нас собралась команда, у нас отличные игроки. Уверен, чем больше мы проведем матчей, тем лучше мы будем играть", - сказал американец.

"Сейчас рано говорить о каких-то задачах, нам нужно привыкать друг к другу, идти от игре к игре. Конечно, мы хотим вернуться на вершину, но у нас очень сильные соперники, это и "Зенит", и УНИКС, и "Локомотив-Кубань", другие команды тоже подбираются. Посмотрим, как будет складываться сезон, мы будем стараться показывать максимум в каждой игре", - добавил собеседник агентства.