"Северсталь" обыграла "Ак Барс" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча в Казани завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей

ТАСС, 3 октября. Череповецкая "Северсталь" со счетом 4:1 обыграла финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Скоренов (4-я минута), Михаил Ильин (5), Данил Аймурзин (39) и Никита Коростелев (60). У проигравших отличился Семен Терехов (51).

"Ак Барс" с 17 очками после 13 матчей занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Северсталь" набрала 13 очков в 12 играх и располагается на 7-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче "Ак Барс" примет омский "Авангард", "Северсталь" на выезде сыграет с "Сочи". Встречи пройдут 5 октября.

В других матчах вторника екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 2:1 по буллитам обыграл хабаровский "Амур", "Авангард" был сильнее нижегородского "Торпедо" (1:0).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 13 9 1 0 0 0 3 37-23 20 2 Динамо М 13 8 2 0 0 0 3 46-26 20 3 Торпедо 13 8 1 0 0 1 3 41-29 19 4 Сочи 13 8 1 0 0 0 4 43-41 18 5 Спартак 14 6 1 0 0 2 5 47-44 16 6 ЦСКА 13 5 1 0 0 1 6 40-30 13 7 Северсталь 12 5 0 1 0 1 5 40-42 13 8 Куньлунь РС 15 3 1 2 0 1 8 30-44 13 9 СКА 12 6 0 0 0 0 6 29-23 12 10 Динамо Мн 12 4 1 0 0 2 5 36-33 12 11 Витязь 13 0 1 1 0 1 10 20-50 5