3 октября, 18:42
КХЛ

"Северсталь" обыграла "Ак Барс" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча в Казани завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей

ТАСС, 3 октября. Череповецкая "Северсталь" со счетом 4:1 обыграла финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Скоренов (4-я минута), Михаил Ильин (5), Данил Аймурзин (39) и Никита Коростелев (60). У проигравших отличился Семен Терехов (51).

"Ак Барс" с 17 очками после 13 матчей занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Северсталь" набрала 13 очков в 12 играх и располагается на 7-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче "Ак Барс" примет омский "Авангард", "Северсталь" на выезде сыграет с "Сочи". Встречи пройдут 5 октября.

В других матчах вторника екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 2:1 по буллитам обыграл хабаровский "Амур", "Авангард" был сильнее нижегородского "Торпедо" (1:0).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

13

9

1

0

0

0

3

37-23

20

2

Динамо М

13

8

2

0

0

0

3

46-26

20

3

Торпедо

13

8

1

0

0

1

3

41-29

19

4

Сочи

13

8

1

0

0

0

4

43-41

18

5

Спартак

14

6

1

0

0

2

5

47-44

16

6

ЦСКА

13

5

1

0

0

1

6

40-30

13

7

Северсталь

12

5

0

1

0

1

5

40-42

13

8

Куньлунь РС

15

3

1

2

0

1

8

30-44

13

9

СКА

12

6

0

0

0

0

6

29-23

12

10

Динамо Мн

12

4

1

0

0

2

5

36-33

12

11

Витязь

13

0

1

1

0

1

10

20-50

5

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

14

7

1

1

2

1

2

43-35

21

2

Лада

14

7

1

0

0

3

3

31-24

19

3

Автомобилист

14

6

1

1

1

1

4

33-24

18

4

Ак Барс

13

6

2

0

0

1

4

42-32

17

5

Сибирь

13

5

1

1

1

1

4

27-32

16

6

Трактор

14

4

3

0

0

2

5

30-33

16

7

Авангард

12

4

3

0

0

1

4

29-33

15

8

Салават Юлаев

12

5

1

0

0

0

6

27-24

12

9

Амур

13

3

0

1

3

1

5

24-35

12

10

Барыс

13

2

1

0

2

2

6

36-43

10

11

Адмирал

11

2

0

1

1

1

6

27-32

8

12

Нефтехимик

12

1

1

1

0

2

7

27-53

8

  

Теги:
КХЛ
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