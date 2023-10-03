"Северсталь" обыграла "Ак Барс" в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 3 октября. Череповецкая "Северсталь" со счетом 4:1 обыграла финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Скоренов (4-я минута), Михаил Ильин (5), Данил Аймурзин (39) и Никита Коростелев (60). У проигравших отличился Семен Терехов (51).
"Ак Барс" с 17 очками после 13 матчей занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Северсталь" набрала 13 очков в 12 играх и располагается на 7-й строчке в Западной конференции.
В следующем матче "Ак Барс" примет омский "Авангард", "Северсталь" на выезде сыграет с "Сочи". Встречи пройдут 5 октября.
В других матчах вторника екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 2:1 по буллитам обыграл хабаровский "Амур", "Авангард" был сильнее нижегородского "Торпедо" (1:0).
1
Локомотив
13
9
1
0
0
0
3
37-23
20
2
Динамо М
13
8
2
0
0
0
3
46-26
20
3
Торпедо
13
8
1
0
0
1
3
41-29
19
4
Сочи
13
8
1
0
0
0
4
43-41
18
5
Спартак
14
6
1
0
0
2
5
47-44
16
6
ЦСКА
13
5
1
0
0
1
6
40-30
13
7
Северсталь
12
5
0
1
0
1
5
40-42
13
8
Куньлунь РС
15
3
1
2
0
1
8
30-44
13
9
СКА
12
6
0
0
0
0
6
29-23
12
10
Динамо Мн
12
4
1
0
0
2
5
36-33
12
11
Витязь
13
0
1
1
0
1
10
20-50
5
1
Металлург
14
7
1
1
2
1
2
43-35
21
2
Лада
14
7
1
0
0
3
3
31-24
19
3
Автомобилист
14
6
1
1
1
1
4
33-24
18
4
Ак Барс
13
6
2
0
0
1
4
42-32
17
5
Сибирь
13
5
1
1
1
1
4
27-32
16
6
Трактор
14
4
3
0
0
2
5
30-33
16
7
Авангард
12
4
3
0
0
1
4
29-33
15
8
Салават Юлаев
12
5
1
0
0
0
6
27-24
12
9
Амур
13
3
0
1
3
1
5
24-35
12
10
Барыс
13
2
1
0
2
2
6
36-43
10
11
Адмирал
11
2
0
1
1
1
6
27-32
8
12
Нефтехимик
12
1
1
1
0
2
7
27-53
8