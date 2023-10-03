"Локомотив" победил "Ростов", "Зенит" вышел в плей-офф. Итоги дня Кубка России

Нападающий Тимур Сулейманов забил дебютный гол за основную команду "Локомотива"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Программа пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" стартовала во вторник тремя матчами. Петербургский "Зенит" благодаря победе над калининградской "Балтикой" вышел в 1/4 финала плей-офф "пути РПЛ", московский "Локомотив" обыграл "Ростов", екатеринбургский "Урал" одолел казанский "Рубин".

Перед началом встречи на "РЖД-Арене" была открыта звезда бывшего министра путей сообщения РФ Николая Аксененко. Он был инициатором строительства базы "Локомотива" в Баковке, а также возведения нового стадиона команды. В мероприятии приняли участие председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных, генеральный директор клуба Владимир Леонченко, а также бывшие футболисты "Локомотива" и болельщики.

Как и свойственно Кубку России, "Локомотив" и "Ростов" начали игру полурезервными составами, в старте у железнодорожников появился нападающий Тимур Сулейманов, обычно на этой позиции играет с первых минут Артем Дзюба. Сулейманов сразу начал действовать активно, на 6-й минуте после удара нападающего мяч попал в руку защитнику "Ростова" Илье Киршу, после чего главный арбитр встречи Артем Любимов назначил пенальти в ворота гостей. 11-метровый не смог реализовать Антон Миранчук, мяч отбил вратарь "Ростова" Никита Медведев.

На 8-й минуте гол забил полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов, но мяч был отменен из-за офсайда. На 34-й минуте Сулейманов открыл счет в матче. После заброса от Миранчука в штрафную с центра поля нападающий принял мяч и пробил мимо вратаря. Для 23-летнего нападающего этот гол стал дебютным за основную команду "Локомотива", форвард является воспитанником железнодорожников, но с 2020 года выступал за "Пари Нижний Новгород". 14 сентября Сулейманов перешел в "Локомотив" на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

На 39-й минуте Миранчук удвоил преимущество "Локомотива", вновь в атаке проявил себя Сулейманов. Нападающий получил мяч около штрафной, отдал точную передачу на Наира Тикнизяна, который сделал скидку на Миранчука, а тот в касание пробил в дальний угол. "Ростов" в первом тайме не был так заметен в атаке, совершив несколько дальних ударов. На 58-й минуте Тикнизян забил еще один мяч, но взятие ворот вновь было отменено из-за офсайда. Спустя минуту отличился полузащитник железнодорожников Максим Глушенков.

"Ростов" стал чуть активнее атаковать, создавая опасные моменты. Однако команде удалось забить только один мяч. На 89-й минуте после скидки от Егора Голенкова отличился Максим Осипенко.

"Претензий предъявить некому"

Нагорных после матча отметил прогресс команды в последних встречах. "Неплохая игра сегодня, мы видим, что команда развивается, - сказал он журналистам. Сегодня, наверное, даже претензий предъявить не к кому. Команда формируется, проявляет те качества, которые хотят видеть в "Локомотиве" и главный тренер, и болельщики".

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов положительно оценил игру Сулейманова, который во втором тайме был заменен на Дзюбу. "Сулейманов хорошо сегодня начал матч, был активен в прессинге, имел моменты, забил очень хороший мяч, - сказал Галактионов на пресс-конференции. - Естественно, мы довольны, как он работал, тренировался и вошел в состав. Сегодня свой отрезок он отыграл очень прилично. Что касается взаимодействия его на поле с тем или иным футболистом - это уже под конкретного соперника, на конкретный матч, в зависимости от того, по какой модели игры и схеме мы будем играть".

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин отметил, что в матче с "Локомотивом" играли не основные футболисты. "Сегодня играли те, кто не будет играть в субботу против "Краснодара", - сказал Карпин на пресс-конференции. - Данил Глебов и Николай Комличенко восстанавливаются после матча с "Уралом". Надеемся, что Комличенко уже с "Краснодаром" будет на скамейке. Вы видели сегодняшний состав, все понятно, ни один футболист, кто играл сегодня, не сыграет в чемпионате".

"Локомотив" и "Ростов" выступают в группе B вместе с екатеринбургским "Уралом" и казанским "Рубином". Во вторник матч между этими командами завершился домашней победой "Урала" со счетом 2:0. "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице группы B, набрав 10 очков в 5 матчах. Следом идут "Урал" (8 очков), "Ростов" (8) и "Рубин" (4). В заключительном шестом туре "Локомотив" примет "Рубин" 1 ноября, "Ростов" на следующий день дома сыграет с "Уралом".

Также во вторник "Зенит" на своем поле победил "Балтику" со счетом 2:1. "Зенит" набрал 11 очков и вышел на первое место в группе С, "Балтика" с 9 очками располагается на второй строчке. Третье место занимает грозненский "Ахмат" (4 очка), четвертыми идут самарские "Крылья Советов" (3). "Ахмат" и "Крылья Советов" проведут матч пятого тура 4 октября. Команда из Санкт-Петербурга досрочно обеспечила выход в четвертьфинал "пути РПЛ".

О других матчах

Программа пятого тура группового этапа продолжится в среду. В этот день, кроме матча в Самаре, состоятся игры "Факел" - ЦСКА, "Сочи" - "Оренбург", "Динамо" - "Спартак" и "Краснодар" - "Пари НН". Ранее "Спартак" обеспечил себе выход в плей-офф Кубка России, команда занимает первое место в группе D.

Сезон Кубка России стартовал 25 июля матчами первого тура группового этапа "пути РПЛ". По регламенту Кубка России 16 клубов высшего дивизиона чемпионата страны на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четвертых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (нынешнее название - "Ахмат"), "Тосно".