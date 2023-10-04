Саудовская Аравия намерена подать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года

ТАСС, 4 октября. Федерация футбола Саудовской Аравии намерена подать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года. Об этом сообщает Saudi Press Agency.
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Сообщается, что заявка на проведение чемпионата мира будет подкреплена растущим опытом страны в проведении футбольных мероприятий мирового уровня. В 2027 году страна примет Кубок Азии.
4 октября Международная федерация футбола сообщила, что на проведение чемпионата мира 2034 года смогут претендовать только страны из Азии и Океании. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Основными хозяевами мирового первенства 2030 года будут Испания, Португалия и Марокко, матч открытия турнира пройдет в Уругвае, две следующие игры состоятся в Аргентине и Парагвае.