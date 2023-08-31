Преемник Абрамовича и саудовские деньги. Клубы обновили рекорд трат на покупку футболистов

Возвращение к допандемийным размахам стало возможно благодаря английским клубам и командам из Саудовской Аравии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Рекорд суммарных расходов клубов на покупку футболистов был побит в текущее летнее трансферное окно. Специализированный портал Transfermarkt подсчитал, что на новичков потрачено уже €7,63 млрд, что превышает показатели 2019 года на €160 млн.

К допандемийным цифрам рынок вернулся благодаря двум факторам - огромным расходам английских клубов и новому крупному игроку - Саудовской Аравии.

Клубы Английской премьер-лиги закупились на €2,43 млрд, что превышает их траты четырехлетней давности на €900 млн. Новые вливания превосходят даже затраты главных хедлайнеров этого лета - клубов из Саудовской Аравии, на которых пришлось €846 млн. А это второй показатель межсезонья.

Главный транжира тоже из Англии - лондонский "Челси". Причем не только лета. Американец Тодд Боули, подхватив клуб у попавшего под санкции Романа Абрамовича, за три трансферных окна влил в него больше миллиарда евро. Из них более €400 млн - только этим летом, €116 млн ушло на одного полузащитника Мойзеса Кайседо. Новичков так много, что главный тренер Маурисио Почеттино даже признался, что не знает некоторых игроков - защитника Маланга Сарра и вратаря Джейми Камминга.

Полузащитник "Челси" Мойзес Кайседо © EPA-EFE/ Daniel Hambury

€400 млн - столько же, сколько на игроков сейчас потратили все испанские клубы. У главных конкурентов англичан на европейской арене падение по сравнению с показателями четырехлетней давности впечатляющие - миллиард евро. Просели и другие лиги большой пятерки. Но если падение в Германии и Франции не превысило 10%, то в Италии оно составило почти треть - €800 млн против €1,2 млрд в 2019 году.

Чтобы оценить размах трат, один факт - недавно успешно закончившаяся лунная программа Индии обошлась стране в €70 млн.

Миллиарды на имидж

Главные футбольные новости этим летом приходили с Ближнего Востока, тем более что космические траты англичан в информационном поле уже не выглядят шокирующими. Другое дело, когда схожие расценки предлагает до недавнего времени слабо раскрученный футбольный регион.

Громкий переезд в Саудовскую Аравию Криштиану Роналду зимой воспринимали как единичный всплеск интереса к региону, однако летом арабские клубы завалили европейских коллег предложениями с семью нулями.

Нападающий "Аль-Хиляля" Неймар © AP Photo

До 2030 года министерство спорта страны выделило €19 млрд на трансферы в профессиональной лиге. Такие деньги в итоге позволили заманить действующего обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема и других футболистов с громкими именами. С нового сезона в Саудовской Аравии играют Неймар, Нголо Канте, Рубен Невеш, Садьо Мане, Джордан Хендерсон, Калиду Кулибали, Эвер Банега, Эдуар Менди, Марцело Брозович, Роберто Фирмино, Сергей Милинкович-Савич, Рияд Марез, Фабиньо, Яссин Буну.

Кусок большого пирога достался даже России - за €60 млн самый титулованный клуб Азии "Аль-Хиляль" приобрел у "Зенита" российского бразильца Малкома, который уже стал одним из лучших бомбардиров лиги.

Форвард "Аль-Хиляля" Малком © EPA-EFE/ STRINGER

Такие колоссальные вливания в футбол происходят в рамках реализации в Саудовской Аравии стратегии Vision-2030, которая направлена на изменение имиджа страны. В течение следующих семи лет она должна стать одним из главных центров притяжения не только паломников в Мекку, но и туристов, и спорт, в том числе профессиональный футбол, играет важную роль в достижении этой цели. Страна даже всерьез рассматривала вариант проведения в 2030 году чемпионата мира по футболу, однако шансов одержать победу у этой заявки было немного - меньше года назад турнир принял Катар, и этот вариант явно проигрывал на фоне сильных предложений из Европы и Латинской Америки. Именно с отказом от истории с чемпионатом мира многие эксперты связывают решение страны инвестировать миллиарды евро в местную лигу. Задача - войти в десятку лучших чемпионатов мира.

По расходам она уже на втором месте, время укрепить свои позиции еще есть - трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается 7 сентября. Был даже шанс вырваться на первую позицию, однако миллиардный трансфер Килиана Мбаппе, о котором говорили весь август, так и не состоялся - француз решил остаться в ПСЖ. У европейских клубов на освоение трансферных бюджетов осталось всего два дня.