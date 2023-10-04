Дзюдоистка Дудина узнала, что выступит на юниорском чемпионате мира, за два дня до вылета

Спортсменка на турнире выиграла бронзовую медаль

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров по дзюдо россиянка Кристина Дудина узнала о своем участие в турнире за два дня до вылета. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

19-летняя Дудина в схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг победила Кенуль Алиеву из Азербайджана.

"Узнала, что выступлю на первенстве мира, буквально за пару дней до вылета, но была готова, потому что мы не перестаем тренироваться. Мы должны быть готовы к любым стартам. Рада, что удалось выиграть медаль, но рассчитывала все-таки на золото. В заключительном поединке у меня еще осталась спортивная злость за проигрыш в полуфинале, наверное, поэтому так быстро и выиграла", - сказала Дудина.

Чемпионат мира среди юниоров завершится 7 октября. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.