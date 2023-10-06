Каменев назвал день рождения Бориса Михайлова дополнительной мотивацией в матче со СКА

В пятницу двукратному олимпийскому чемпиону исполнилось 79 лет

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. День рождения двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, восьмикратного чемпиона мира и 10-кратного чемпиона СССР в составе ЦСКА Бориса Михайлова был дополнительной мотивацией для столичных армейцев в матче с петербургским СКА. Такое мнение ТАСС высказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев.

В пятницу Михайлову исполнилось 79 лет, перед матчем Фонбет - Континентальной хоккейной лиги ЦСКА - СКА в Москве состоялось его чествование. Столичные армейцы уступили со счетом 2:3, Каменев стал автором одной из шайб в составе хозяев.

"Это легенда клуба, была такая мысль об этом. Все бились, старались, была мотивация и много игры в тело, но пропустили ненужную шайбу. Мы всегда стараемся и играем на победу, и сегодня была дополнительная мотивация", - сказал Каменев.

Из трех голов два ЦСКА пропустил после выходов один на один с вратарем. "Наверное, неправильно построились в средней зоне, из-за этого слишком широко сыграли защитники, и тот же нападающий у нас в центре должен был быть, из-за этого получились выходы в ноль. Конечно, тренер не упрекал, просто указал, что так не должны играть, что всегда нужно оборачиваться во все стороны, анализировать игру, чтобы не было таких выходов", - подчеркнул Каменев.

27-летний форвард провел второй матч после паузы, связанной с повреждением. "Полностью восстановился, вторая игра после небольшой травмы. Первую игру провел в другом звене, дали мне немножко вкатиться, сегодня уже играл со своими привычными партнерами. Чувствую хорошо себя, дальше, надеюсь, так же будет", - отметил он.

ЦСКА с 15 очками после 15 встреч занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда 9 октября на выезде сыграет с "Сочи".