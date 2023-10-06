СКА обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу петербургской команды

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА со счетом 3:2 на выезде обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве в присутствии 8 870 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Арсений Грицюк (5-я минута), Сергей Толчинский (26) и Михаил Воробьев (44). У проигравших отличились Владислав Каменев (1) и Павел Карнаухов (22). Вратарь Никита Серебряков провел дебютный матч в составе СКА, он отразил 34 из 36 бросков по своим воротам.

СКА прервал победную серию ЦСКА, которая составляла три матча. В предыдущий раз московская команда терпела поражение 26 сентября в игре с череповецкой "Северсталью" (1:2).

СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, на счету команды 14 очков в 14 матчах. ЦСКА с 15 очками после 15 встреч идет шестым. В следующем матче петербургские армейцы 9 октября примут китайский "Куньлунь Ред Стар", московские в тот же день на выезде сыграют с хоккейным клубом "Сочи".