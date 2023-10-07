Тарпищев рассказал, что должна делать Самсонова для победы над Свёнтек в финале в Пекине

Российская теннисистка в воскресенье сыграет с представительницей Польши в решающем матче турнира WTA 1 000

МОСКВА, 7 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Людмила Самсонова должна играть плотно и быстро, чтобы надеяться на победу в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине против представительницы Польши Иги Свёнтек. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В субботу Самсонова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира - 7:6 (9:7), 6:3. В финале россиянка сыграет со Свёнтек. Решающий матч пройдет в воскресенье, начало запланировано на 11:00 мск.

"Самсонова сейчас играет отлично, готовый олимпиец, - сказал Тарпищев. - Свёнтек играет умно, разнообразнее всех в туре. С ней надо играть плотно и быстро - тогда она не будет успевать "плести паутину" по корте. Этих козырей ее надо лишить, тогда все может быть. При этом Самсоновой надо быть свежей, потому что со Свёнтек придется бегать".

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований превышает $8,127 млн. Из россиянок турнир в Пекине выигрывали Мария Шарапова (2014), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Кириленко (2005).