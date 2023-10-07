Формула одного. Ферстаппен без борьбы стал трехкратным чемпионом "королевских гонок"

Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" обеспечил себе победу в общем зачете за пять этапов до конца сезона

ТАСС, 7 октября. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен занял второе место в спринтерской гонке Гран-при Катара и досрочно стал трехкратным чемпионом мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". В нынешнем сезоне нидерландец не испытал никакой конкуренции со стороны соперников.

Интрига в чемпионате продержалась лишь пару месяцев, когда Ферстаппен и его партнер по команде мексиканец Серхио Перес обменялись победами на первых четырех этапах. Но затем нидерландец стал штамповать одну победу за другой, в то время как напарник часто ошибался и заметно уступал ему в скорости. Как итог - преимущество Ферстаппена росло от этапа к этапу, и за пять Гран-при до конца сезона он оформил третий чемпионский титул подряд. Попутно нидерландец побил рекорд "Формулы-1" по серии побед - по ходу сезона он выиграл 10 гонок кряду, превзойдя достижение немца Себастьяна Феттеля (9).

Столь ошеломляющий успех Ферстаппена закономерен и не должен вызывать удивления. "Ред Булл" лучше всех подготовился к смене технического регламента, которая произошла в прошлом году, и, скорее всего, продолжит доминировать в чемпионате до следующей смены регламента в 2026 году. Остальные команды в большей степени сосредоточены на постройке болида к новому регламенту и не сильно озабочены развитием нынешних машин, глядя на то, какое большое преимущество есть у "Ред Булл". Поэтому с большой долей вероятности к тому времени Ферстаппен будет уже пятикратным чемпионом мира.

Не стоит преуменьшать заслуги и самого пилота. Победа, пускай и спорная, над британцем Льюисом Хэмилтоном в чемпионате 2021 года придала ему еще больше уверенности. Ферстаппен стал мудрее в гоночном плане, сохранив свою дерзость на трассе. Можно ли считать его лучшим гонщиком прямо сейчас - вопрос сложный. "Формула-1" - технический вид спорта, где успех зависит в большей степени от машины. И рассуждать о крутости пилота в отсутствие конкуренции непросто. В условиях доминирования одной команды единственным ориентиром в этом вопросе остается твой партнер по команде. И тут Перес далеко не ровня нидерландцу - он отличный второй пилот, который набирает очки и никак не мешает лидеру коллектива.

Поэтому тут отчасти можно согласиться с высказыванием Хэмилтона, который считает, что у Ферстаппена никогда не было сильных партнеров по команде, в отличие от него самого. Окажись в напарниках Ферстаппена тот же Хэмилтон или кто-то другой из топ-пилотов, такой легкой прогулки к титулам у нидерландца могло и не быть. Он не испытывает никакого давления, что минимизирует количество ошибок на трассе. Однако это не отменяет его таланта, но хотелось бы, чтобы он его демонстрировал в полной мере в борьбе, а не в простом наматывании кругов на секунду быстрее конкурентов. Но это, как говорится, не его проблема.