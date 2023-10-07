Макс Ферстаппен стал трехкратным чемпионом "Формулы-1"

Ранее нидерландский гонщик выигрывал чемпионский титул в 2021 и 2022 годах

ТАСС, 7 октября. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен досрочно стал победителем общего зачета чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года.

В спринтерской гонке Гран-при Катара Ферстаппену было необходимо набрать три очка, чтобы стать недосягаемым для напарника по команде мексиканца Серхио Переса, который занимает второе место в зачете пилотов. Однако мексиканский пилот не смог завершить спринт из-за аварии на 11-м круге. По итогам спринтерской гонки Ферстаппен занял второе место, уступив австралийцу Оскару Пиастри из команды "Макларен". Тройку лидеров замкнул партнер австралийского пилота по команде британец Ландо Норрис.

Ферстаппен стал трехкратным чемпионом "Формулы-1", ранее он завоевывал чемпионский титул в 2021 и 2022 годах. Он является единственным гонщиком из Нидерландов, которому удавалось стать победителем "Формулы-1". В седьмой раз чемпионом мира стал пилот команды "Ред Булл". С 2010 по 2013 год титул команде приносил немец Себастьян Феттель.

Нидерландский пилот догнал по количеству чемпионских титулов бразильцев Нельсона Пике и Айртона Сенну, австрийца Ники Лауду, британца Джеки Стюарта и австралийца Джека Брэбэма. Больше них звание чемпиона мира завоевывали только Феттель, француз Ален Прост (по четыре раза), аргентинец Хуан Мануэль Фанхио (пять), немец Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон (по семь). Из перечисленных продолжает выступление в "Формуле-1" только Хэмилтон, представляющий "Мерседес".

Ферстаппен набрал 407 очков в общем зачете пилотов, в тройке лучших также идут Перес (223) и Хэмилтон (194). В Кубке конструкторов лидирует "Ред Булл", команда на прошлом этапе Гран-при, который прошел в Японии, обеспечила себе победу в Кубке конструкторов. На счету коллектива 630 очков. Далее располагаются "Мерседес" (314) и "Феррари" (290).

В воскресенье состоится основная гонка Гран-при Катара, ее начало запланировано на 20:00 мск.