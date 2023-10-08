Чесноков считает, что теннисистка Самсонова показала плохую игру в матче со Свёнтек

По мнению финалиста Кубка Дэвиса 1995 года, россиянка допустила огромное количество ошибок

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Россиянка Людмила Самсонова допустила огромное количество невынужденных ошибок и показала плохую игру в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине против польки Иги Свёнтек. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Свёнтек.

"Я не знаю, что произошло с Самсоновой, но сегодня она плохо играла, допустила огромное количество ошибок. Мне матч совсем не понравился, я надеялся увидеть борьбу, интригу, но Самсонова все проиграла сама. То, что она попала в финал, - это феноменальный результат, но сегодняшняя игра меня огорчила", - сказал Чесноков.

Турнир в Пекине относится к категории WTA 1 000 и проводится на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований превышает $8,127 млн. Из россиянок турнир в Пекине выигрывали Мария Шарапова (2014), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Кириленко (2005).