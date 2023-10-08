8 октября, 18:32,
обновлено 8 октября, 18:50
Формула-1

Ферстаппен стал победителем Гран-при Катара "Формулы-1"

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. EPA-EFE/ DARKO BANDIC
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен
© EPA-EFE/ DARKO BANDIC

Вторым стал австралиец Оскар Пиастри, третьим - британец Ландо Норрис

ТАСС, 8 октября. Нидерландский гонщик команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона-2023 - Гран-при Катара. Соревнования прошли в городе Лусаил.

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Второе место занял австралийский пилот "Макларена" Оскар Пиастри. Тройку лучших замкнул его партнер по команде британец Ландо Норрис. На первом круге оба пилота команды "Мерседес" британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл столкнулись, проходя первый поворот. В итоге Хэмилтон досрочно завершил гонку, а его партнер по команде финишировал четвертым.

Испанец Карлос Сайнс - младший, выступающий за "Феррари", пропустил гонку из-за проблем с топливной системой болида. Пилот должен был стартовать с 12-й позиции. Сайнс-младший является единственным гонщиком не из "Ред Булл" в этом сезоне "Формулы-1", который становился победителем этапа Гран-при. Испанец выиграл гонку на прошлом этапе, который прошел в Сингапуре.

В субботу Ферстаппен досрочно выиграл общий зачет среди пилотов и стал трехкратным чемпионом "Формулы-1". Для завоевания чемпионского титула нидерландскому гонщику нужно было набрать три очка по итогам спринтерской гонки, чтобы стать недосягаемым для Серхио Переса ("Ред Булл"), однако мексиканец не смог финишировать из-за столкновения.

В общем зачете пилотов у Ферстаппена 433 очка, в тройку лучших также входят Перес (225) и Хэмилтон (194). В Кубке конструкторов команда "Ред Булл" набрала 658 очков, ранее она досрочно завоевала трофей. Следом идут "Мерседес" (326) и "Феррари" (298).

Следующий этап пройдет с 20 по 22 октября в Остине (США, штат Техас). 

Теги:
КатарФормула-1Ферстаппен, Макс
© Информационное агентство ТАСС
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