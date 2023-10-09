"Поддержка руководства есть". "Спартак" спас матч с ЦСКА после двух крупных поражений

Встреча завершилась со счетом 2:2, красно-белые сравняли счет в добавленное время благодаря голу бывшего футболиста армейцев Хесуса Медины

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" в воскресенье сыграл вничью с ЦСКА в центральном матче 11-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые подверглись большой критике после двух последних поражений с общим счетом 0:7, но спасенная в добавленное к основному времени матча ничья немного отодвинула негатив от московской команды.

Встреча прошла на стадионе "Открытие банк - Арена" в присутствии 25 240 зрителей. "Спартак" подходил к этой игре далеко не в лучших кондициях: за неделю красно-белые разгромно проиграли самарским "Крыльям Советов" (0:4) в матче РПЛ, а затем уступили московскому "Динамо" (0:3) в игре пятого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Ситуация накалилась настолько, что некоторые болельщики и эксперты призывали уволить главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля. На пресс-конференции после игры с "Динамо" Абаскаль заявил, что не думает о возможной отставке и сконцентрирован на подготовке команды к предстоящим матчам. В СМИ даже стала появляться информация о кандидатах на замену Абаскалю. Многие эксперты считали, что матч с ЦСКА станет решающим для главного тренера красно-белых.

Пресс-служба "Спартака" в день игры анонсировала несколькими сообщениями дату 14 октября, в этот день будет создана женская команда красно-белых. Игроки "Спартака" на игру с ЦСКА вышли в специальных футболках, посвященных этой дате. В этот раз проблем "Спартаку" перед игрой добавило отсутствие одного из лидеров команды - нападающего Александра Соболева, который пропустил встречу из-за перебора желтых карточек. Также красно-белые не могли рассчитывать на защитника Даниила Хлусевича и вратаря Александра Селихова. В составе красно-белых с первых минут не появились защитник Георгий Джикия и полузащитник Роман Зобнин, с капитанской повязкой команду на поле вывел нидерландский нападающий Квинси Промес.

С первых минут стало ясно, что команды не будут отсиживаться в обороне, несмотря на принципиальность и важность игры. Моменты начали появляться у обеих команд. На 31-й минуте счет в матче открыл сербский защитник ЦСКА Милан Гайич, который после передачи Ивана Облякова в касание почти с линии штрафной отправил мяч в правый верхний угол ворот. "Спартак" успел сравнять счет еще до перерыва, отличился один из лидеров команды Промес. Футболист получил мяч на краю штрафной и пробил точно в правый верхний угол. Для нидерландского игрока этот гол стал 5-м в 15 матчах за "Спартак" в текущем сезоне.

Во втором тайме команды забили еще два мяча. ЦСКА немного завладел преимуществом в начале второй половины встречи, вскоре это вылилось в гол. На 60-й минуте снова отличился Гайич, защитник получил мяч внутри штрафной и пробил на этот раз в левый верхний угол. Сербский футболист забил три гола в последних двух матчах, ранее он отличился в игре пятого тура группового этапа "пути РПЛ" Кубка России против воронежского "Факела" (1:1, 3:5 - по пенальти). В текущем сезоне Гайич забил 5 мячей в 15 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Несмотря на то что "Спартаку" необходимо было отыгрываться, ЦСКА все равно был опаснее в атаке, чем соперник, но реализовать моменты команда не смогла. "Спартак" включился уже после 75-й минуты. Красно-белые смогли сравнять счет и уйти от поражения на седьмой добавленной ко второму тайму минуте. После подачи Леона Классена отличился парагвайский полузащитник Хесус Медина. Футболист перешел в "Спартак" в июле 2023 года из ЦСКА, в армейском клубе он провел полтора года, выиграв с командой Кубок России.

Характер и самоотдача футболистов

Абаскаль считает, что "Спартак" показал характер, дважды отыгравшись в матче с ЦСКА. "Матч очень медленный, я думаю, что мы замедляли игру, особенно в первом тайме, при нашем владении мы должны были двигать мяч намного быстрее, - сказал тренер "Спартака" журналистам. - Мы давали сопернику передавать мячи с фланга на фланг, закрывать наши возможности для вертикальных передач, но и в прессинге была ошибка, у нас было три возможности остановить футболистов соперников, но мы в итоге не остановили, им удалось забить. В конце первого тайма мы играли быстрее. Что касается в целом матча, я говорил до матча, что определяющим фактором будет не столько владение мячом, сколько скорость, свободное пространство, как его будут использовать команды, потому что это дерби, в нем всегда совершаются моменты, при которых определяется реализация. Сегодня два момента было у них, два - у нас, мы увидели три супергола. Конечно, мы можем играть лучше, но сегодня команда показала характер, дважды отыгрывались, это говорит о том, что он есть".

Также Абаскаль рассказал, что он чувствует поддержку со стороны руководства клуба. "У нас обновленная команда, в ней много изменений, таких команд в чемпионате четыре-пять, это и ЦСКА, и "Динамо", везде процесс идет непросто, - отметил он. - Работа оценивается не только по победам и результатам, но и по процессу. Процесс идет, и по прошествии 16 игр мы видим команду, в игру которой внедрены все футболисты. Понятно, что титулы не выигрываются в октябре - турнирная таблица вряд ли будет такой же в конце чемпионата. Но если результата нет, то мы все понимаем, что это футбол".

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отметил, что ему было непросто принять потерю очков командой в матче со "Спартаком". "Но отмечу сумасшедший настрой, полнейшую самоотдачу и проявленное командное мастерство, - сказал он на пресс-конференции. - Конечно, нужно было раньше заканчивать: и после 1:0 у нас были предпосылки увеличить преимущество, и при счете 2:1 были эпизоды, которые, к сожалению, не закончились взятием ворот". Федотов также рассказал о теплом общении с бывшем футболистом ЦСКА Мединой. По словам главного тренера армейского клуба, Медина очень тепло поприветствовал всю скамейку запасных.

Медина отличился в добавленное время, поначалу он не особо радовался голу в ворота бывшей команды, но уже у центрального круга проявил эмоции. "Конечно, дерби - это особенные матчи, - сказал Медина журналистам. - Я уважаю ЦСКА, но теперь я играю в "Спартаке", поэтому я праздновал гол. Я рад, что помог своей команде добыть очки".

После матча футболисты обеих команд остались недовольны результатом. Так, полузащитник ЦСКА Саша Зделар в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что его команда выглядела лучше соперника, нападающий армейцев Федор Чалов считает, что красно-синие заслужили победу, а защитник "Спартака" Георгий Джикия заявил, что ничья на своем поле всегда является негативным результатом.

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 11 матчах. ЦСКА с таким же количеством очков располагается на седьмой позиции. В следующем туре, который пройдет после паузы на матчи национальных сборных, красно-белые 22 октября дома сыграют с "Пари Нижний Новгород", ЦСКА днем ранее на выезде встретится с казанским "Рубином".

"Динамо" потеряло очки, "Крылья Советов" проиграли

Также в воскресенье московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с воронежским "Факелом" со счетом 0:0. Бело-голубые продлили серию без побед в чемпионате России до четырех встреч (три ничьих, одно поражение). Перед игрой "Спорт-Экспресс" сообщил, что тренерский штаб "Динамо" отстранил полузащитника Дениса Макарова от тренировок с основной командой из-за недовольства его поведением. После игры главный тренер "Динамо" Марцел Личка рассказал, что у него нет конфликта с игроком, а в четверг он проведет беседу с футболистом. "Я дал Денису Макарову выходные на две игры - со "Спартаком" [в Кубке России] и сегодня", - сказал Личка журналистам.

Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин после игры отметил, что погодные условия не могут быть оправданием для такого результата команды. "Не удовлетворены результатом сегодня, чтобы достигать целей, которые поставлены руководством клуба, мы должны в подобных матчах брать очки, - сказал он журналистам. - Не одно, а три. Поэтому результатом не удовлетворены. Игра не принесла результат. Отрезками была неплохой, но нам нужно, чтобы игра не разбивалась на эпизоды, как было сегодня, тогда мы сможем подобные игры выигрывать. Сегодня она была разбита на хорошие, не очень хорошие эпизоды. Результата нет".

"Динамо" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. "Факел" с 9 очками располагается на предпоследней, 15-й позиции. В следующем туре бело-голубые 21 октября в гостях сыграют со столичным "Локомотивом", воронежская команда в тот же день на выезде встретится с "Оренбургом".

В другом матче дня грозненский "Ахмат" дома уступил казанскому "Рубину" со счетом 0:1. "Рубин" поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. "Ахмат" имеет столько же очков и располагается на 11-й позиции. В следующем туре казанская команда дома сыграет с ЦСКА 21 октября, "Ахмат" днем позже в гостях встретится с "Ростовом".

Также в воскресенье самарские "Крылья Советов" на выезде уступили "Пари НН" со счетом 0:2. Команда прервала серию из пяти матчей без поражений (четыре победы, одна ничья) в чемпионате. "Крылья Советов" с 21 очком занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, "Пари НН" с 17 очками располагается на пятой строчке. В следующем туре "Крылья Советов" 22 октября на выезде сыграют с "Зенитом", "Пари НН" в тот же день в гостях встретится со "Спартаком".

Программа 11-го тура РПЛ стартовала в субботу. В этот день московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" (2:2), петербургский "Зенит" в гостях выиграл у "Сочи" (2:0), калининградская "Балтика" на своем поле победила "Оренбург" (1:0), а "Краснодар" дома оказался сильнее "Ростова" (3:2).