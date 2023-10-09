Воевода не будет выступать на чемпионате мира по армрестлингу в нейтральном статусе

Алексей Воевода отметил, что не строит конкретных планов на продолжение карьеры в армрестлинге

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бывший бобслеист Алексей Воевода не собирается выступать на чемпионатах Европы и мира в нейтральном статусе. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

В конце сентября Воевода впервые с 2016 года выступил в международном турнире по армрестлингу, в этот вид спорта он вернулся после окончания карьеры бобслеиста.

"На данный момент эти чемпионаты тоже стали политизированными. Наша сборная бойкотировала недавний чемпионат мира. Были нейтральные спортсмены из Белоруссии, но ни одного из России. И это единственно правильная позиция", - сказал Воевода.

Также спортсмен отметил, что пока не строит конкретных планов на продолжение карьеры в армрестлинге. "Сейчас сложно ответить на этот вопрос - спорт крайне динамичная субстанция. Многое зависит от настроя, желания и обстоятельств. Надеюсь сохранить бодрость духа и настрой надолго", - отметил он.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.