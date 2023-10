"Это был не политический раут". Воевода — о выходе с флагом России против американца

Об альтернативе Олимпийских игр и развитии армрестлинга — в интервью ТАСС

В конце сентября в Дубае российский спортсмен в цветах национального флага на руке и двуглавым орлом на кепке вышел на поединок с американцем. Этим спортсменом был Алексей Воевода, его соперником — легенда армрестлинга Джон Брзенк. В интервью ТАСС российский атлет рассказал о своем ярком выступлении на турнире King of the Table, об отношении к политизации спорта и подчеркнул, что остается чемпионом сочинской Олимпиады по бобслею, называя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) абсурдным.

— Алексей, King of the Table — ваш первый с 2016 года международный турнир по армрестлингу?

— Именно так.

— Почему решили вернуться?

— В 2004 году я нанес Джону первое за 22 года поражение в профессиональной карьере, он очень долго хотел рематч. Случилось. Теперь у нас счет равный — 1:1.

— Долго готовились к перезагрузке карьеры?

— Не очень. Готовился и продолжаю готовиться в собственном темпе и по собственной программе — дольше, но надежнее. Для меня важным является следование собственным принципам в подготовке. Все же я больше поборник физической культуры, чем спорта. Моя цель — популяризация физической культуры и спорта.

— Что помешало одолеть Джона?

— Повторюсь: я не форсировал подготовку. Чем дольше вы набираете кондиции, тем дольше можете их сохранять. Жизнь шире одного отдельно взятого события, да и спорта в целом. Плюс абсолютное уважение к этому легендарному спортсмену — моей мотивацией было побороться с ним, а не победить. Мы с Джоном приятели.

— В армрестлинг вернулись надолго?

— Сейчас сложно ответить на этот вопрос — спорт крайне динамичная субстанция. Многое зависит от настроя, желания и обстоятельств. Надеюсь сохранить бодрость духа и настрой надолго.

— Возможно, что будете соревноваться до 60, как Брзенк?

— Возможно, что и до 100.

— Во время поединка с Брзенком вы вступили в перепалку с кем-то из зала. Что произошло?

— Раздался оскорбительный выкрик из зала на английском. Естественно, что железными нервами выступающий спортсмен не наделен, реакция закономерна. В итоге со всеми все обсудили и мирно урегулировали. Оказались золотыми ребятами. Далеко не факт, что без такой реакции на выкрик подобные выпады не продолжились бы.

— Почему King of the Table проигнорировал рекомендации Международного олимпийского комитета лишить российских спортсменов национальной символики во время соревнований?

— Не уверен, что стоит задаваться таким вопросом. King of the Table, как и East vs West, продвигают армрестлинг и занимаются спортом, а не политикой. Суть спорта — в консолидации, а не дроблении. Да и кто меня сможет лишить гордости за страну и проживающих в ней людей? Вышел так, как счел нужным. Налокотник мне специально для этого турнира связала сестра. В чем выходить и как, выбираю я! Или не выхожу вовсе.

— При этом ряд других профессиональных и коммерческих лиг — те же теннисные ассоциации — последовали рекомендациям несмотря на то, что не связаны с МОК.

— Это движение в никуда. Подмахивая политическим шантажистам, они забыли о сути слов "О спорт — ты мир"!

— Как соперники и зрители из недружественных стран отреагировали на ваше появление в налокотнике с триколором и кепке с гербом России?

— С уважением. Это было спортивное мероприятие, а не политический раут. Все с интересом наблюдали за борьбой.

— Были призывы бойкотировать поединок с вами?

— С чего бы это? Русскоговорящих было много, со всеми общался, и все было по-доброму. Никто даже не пытался поделиться на национальности и иные критерии — был чистый эталонный спорт.

— В турнире принимал участие украинец Сергей Калиниченко. Как он отреагировал на ваше появление?

— Как и любой другой адекватный спортсмен. Есть сетка участников, каждый выполняет свою роль и находится на своем месте. Собственно, он соревновался в армрестлинге, а не вел политический диспут.

— Была вероятность того, что вы могли провести с ним поединок?

— У нас с Джоном был поединок легенд. В сетке титульных матчей мое участие пока не планировалось.

— Общались с Сергеем?

— Враждебности в спорте нет, есть конкуренция. Во всяком случае, в нашем.

— Что дальше? Есть ли планы выступить в чемпионате мира или Европы по армрестлингу?

— На данный момент эти чемпионаты тоже стали политизированными. Наша сборная бойкотировала недавний чемпионат мира. Были нейтральные спортсмены из Белоруссии, но ни одного из России. И это единственно правильная позиция.

— Какие перспективы у этого вида спорта войти в олимпийскую программу?

— Я бы поставил вопрос по-другому: какие перспективы в нынешнем виде у олимпийского движения? С учетом того, что основные постулаты и идеи олимпизма не двигаются, а тормозятся, — туманные.

— А в целом армрестлингу это надо?

— Армрестлингу, как и любому спорту, важны признание, конкуренция и монетизация. Если это вне рамок "олимпийского торможения", то это даже хорошо.

— Я так понял, что вы выступаете против участия российских спортсменов в нейтральном статусе.

— Считаю, что надо было с самых первых политизированных решений МОК, WADA и CAS отказаться от дальнейшего участия и пойти своим путем.

— В российском спорте сейчас как раз полярные мнения: одни во главе с президентом лыжной федерации Еленой Вяльбе категорически против, другие считают, что нужно пользоваться любой возможностью вернуться на международную арену.

— Поддерживаю Елену на все 100%, она понимает в патриотизме. Вспомните ее знаменитый финиш, небывалый подъем национальной гордости и патриотизма!

— То есть России нужно создавать альтернативу Олимпиаде?

— Да, абсолютно точно! Не только России это нужно. Важно создать новое международное мультиспортивное событие, с прозрачными критериями и традиционными ценностями! Я об этом говорил уже лет шесть назад.

— Думаете, это возможно?

— Не просто возможно, но и необходимо.

— И еще один интересный момент с King of the Table: во время соревнований вы назвали себя олимпийским чемпионом. Можете объяснить?

— А должен? Наша вина абсолютно невозможна и не доказана! Только показания, не имеющие связи с реальностью, и соль в банках, которые под протокол забрали у нас сотрудники WADA после тестирования. Стоило предъявить им обвинения и претензии, так как именно они ответственны за дальнейшую судьбу проб после подписания протокола. Как им удалось, используя абсурдные улики и огульные обвинения, добиться сомнительного решения спортивного арбитражного судилища, говорить не стоит. Сейчас уже всем все понятно!

— Ваш напарник по сочинскому экипажу Александр Зубков в гражданском суде добился того, чтобы его считали олимпийским чемпионом на территории России. Есть желание последовать его примеру?

— Этот прецедент мог бы автоматически обелить и меня. Был в Министерстве спорта, меня заверили, что работают над тем, чтобы вернуть честь и достоинство всем огульно обвиненным спортсменам России. Важно, чтобы именно на территории России восстановили наш статус. Ведь иной Родины у нас нет и не будет.