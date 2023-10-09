Деньги или традиции. Проведение чемпионата мира по футболу в шести странах вызвало споры

Матчи мирового первенства 2030 года пройдут в Уругвае, Парагвае, Аргентине, Испании, Португалии и Марокко

ТАСС, 9 октября. Проведение чемпионата мира по футболу 2030 года на трех континентах вызвало неоднозначную реакцию: одни приветствуют решение отдать должное истории турнира и подарить большому числу южноамериканских болельщиков возможность приобщиться к футбольному празднику, другие обвиняют международную федерацию в алчности и популизме.

Матчи чемпионата мира 2030 года пройдут в шести странах: первые три примут Уругвай, Парагвай и Аргентина, затем турнир перекочует в Испанию, Португалию и Марокко. Такого прежде никогда не было: чемпионат всегда проводился в рамках одного континента, максимум - его принимали две страны, как в 2002 году, когда он гостил в Японии и Южной Корее.

Впервые за привычные рамки турнир выйдет через три года, ближайший пройдет в трех странах - в Канаде, США и Мексике. И это будет сильно контрастировать с недавним мундиалем: после суперкомпактного Катара турнир распространится чуть ли не на весь североамериканский континент.

Возвращение туда, где все началось

Еще выбор Катара дал критикам Международной федерации футбола (ФИФА) повод заявлять, что история чемпионата мира идет неверной дорогой: турнир отходит от традиций в угоду большим деньгам и политическим амбициям. ФИФА на это отвечает решением наградить Уругвай правом принять матч-открытие по случаю столетия турнира. И отдает должное соседним странам - Аргентине и Парагваю, также претендовавшие на проведение турнира.

"В ситуации, когда мир разделен, ФИФА и футбол объединяются, - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. - Совет ФИФА единогласно согласился отпраздновать столетие чемпионата мира должным образом - празднование состоится в Южной Америке, и три южноамериканские страны - Уругвай, Аргентина и Парагвай - организуют по одному матчу чемпионата мира 2030 года".

"Первый из этих трех матчей, конечно же, будет сыгран на стадионе, где все началось, на сказочном стадионе "Сентенарио" в Монтевидео, что ознаменует столетие чемпионата мира", - отметил он.

Красивая история, но многие в ней увидели лукавство. После проведения чемпионатов мира в Европе (Россия-2018), Азии (Катар-2022) и Северной Америке (Канада, США, Мексика - 2026), именно Южная Америка должна была принять главное спортивное событие мира. Однако вместо полноценного турнира континенту досталось только три матча. По мнению ряда экспертов, проведение турнира в Испании и Португалии принесет ФИФА значительно больше денег, нежели в Южной Америке. Кроме того, такой вариант исключает большое количество организационных проблем: в отличие от Уругвая, Парагвая и Аргентины европейские арены уже сейчас готовы принимать матчи чемпионата мира. Особенно в Испании - ее главный клубы либо уже реконструировали, либо завершают обновление своих домашних арен. В их числе "Барселона" и мадридский "Реал". На стадионе последнего должен пройти финал чемпионата мира.

Марокко в этой истории была отведена символическая роль: с одной стороны, страну вознаградили за еще одну попытку принять турнир (первая была в 2018 году), с другой - ее присутствие разбавляет доминирование Европы и позволяет говорить о возвращении чемпионат мира на африканский континент спустя 20 лет.

"Деньги и популизм"

"По историческим причинам чемпионат мира 2030 года должен был проходить исключительно в Южной Америке, - заявил швейцарскому изданию SonntagsBlick бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер. - Абсурдно таким образом разваливать турнир. Чемпионат мира должен быть компактным событием".

Ему вторит почетный член организации Вячеслав Колосков. "Мне не хотелось бы обострять отношения с ФИФА и называть это решение своим именем, - отметил он. - Но если выражаться мягко, то к футболу оно не имеет никого отношения - это чистые деньги и популизм. При выборе не спросили ни тренеров, ни футболистов, ни болельщиков, которым надо будет перемещаться между континентами. Нужно учитывать и то, что в каждой стране свое законодательство, налоговые правила, требования к пересечению границы".

"Но это вторично, главное - целостность соревнования. Чемпионат мира в России признан советом ФИФА лучшим за всю историю - именно советом, а не одним только Инфантино. Вот пример, который надо было продолжать. Что бы они сейчас ни говорили, какие бы обоснования ни назывались, в основе всего лежит популизм и деньги", - добавил он.

Сомнительным выглядит и решение отдать Южной Америке всего три матча турнира. Возникают вопросы: почему нельзя было наградить южноамериканские страны правом провести весь чемпионат? Как будет выстроена логистика команд и болельщиков, которым предстоит совершить трансатлантические перелеты? Ставит ли это участников турнира в неравные условия? К числу критиков присоединились и экоактивисты, которые уже подсчитывают влияние большого числа перелетов на окружающую среду.

Но обратной дороги, похоже, у организаторов чемпионата мира уже нет: состоявшееся увеличение числа участников с 32 до 48 практически исключает компактное проведение турнира. В мире на пальцах одной руки можно перечислить страны, в которых есть 16 и больше стадионов, готовых принять столь статусные матчи.

С одной стороны, в расширении турнира нет ничего удивительного: за победу в первом чемпионате мира боролось всего 13 команд, и нынешнее число участников лишь отражает возросшую популярность футбола в мире и желание ФИФА на этом заработать. С другой, с ростом числа матчей теряется целостное ощущение от турнира: если раньше каждая игра чемпионата мира являлся событием, могла надолго остаться в памяти, то сейчас не будет возможности даже проследить за всеми играми - их станет так много, что они будут по времени накладываться друг на друга. Не говоря уже о возможности посетить все игры, что стало одним из вызовов для ряда гостей чемпионата мира в Катаре. Все это, безусловно, негативно сказывается на духе игры и огорчает взрослых поклонников футбола. Однако рынок диктует свои условия, что лишь подтверждается еще одним спорным решением ФИФА - в четыре раза увеличить число участников клубного чемпионата мира начиная с 2025 года.