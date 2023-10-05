Первый звонок. Россия входит в новый этап после отмены ряда санкций ФИФА и УЕФА

До отмены санкций
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28 февраля УЕФА и ФИФА из-за ситуации на Украине временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Это затруднило Российскому футбольному союзу (РФС) поиск соперников для сборных на всех уровнях. Несмотря на это, они все-таки проводили товарищеские матчи, но не все игры были учтены в рейтинге Международной федерации футбола. В конце ноября президент РФС Александр Дюков заявил об инициативе перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Однако в декабре исполнительный комитет РФС решил отложить этот вопрос, поверив в сотрудничество с УЕФА и ФИФА. Была создана рабочая группа для взаимодействия с организациями с целью возвращения российских клубов и сборных к участию в официальных турнирах.
В марте 2023 года юниорская женская сборная до 17 лет приняла участие в чемпионате Федерации футбола Южной Азии, который прошел в сотрудничестве с УЕФА. В мае в Волгограде состоялись турниры развития УЕФА среди юношей и девушек, в июле Дюков сообщил ТАСС, что организация договорилась с УЕФА о проведении в стране турниров развития. 1 августа стало известно, что места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 представителей России. Европейская организация, по словам представителей РФС, продолжала совершать выплаты на развитие детско-юношеского футбола. Позднее было объявлено, что женская сборная России до 15 лет и младшая юниорская группа до 14 лет сыграет на турнирах развития в сентябре и октябре.
После этого веру в возвращение России подкрепили решения по отношению к отечественным арбитрам, которые прекратили обслуживать матчи под эгидой УЕФА и ФИФА после санкций. Сергей Карасев был приглашен УЕФА на сбор элитных судей организации, он прошел в начале сентября. Затем арбитра Веру Опейкину назначали на матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана. Несмотря на такое положительное движение к отмене санкций, 17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин в интервью сербскому телеканалу Sportklub заявил, что российские сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях только после окончания специальной военной операции. Дюков спустя несколько дней заявил, что у РФС прямая коммуникация с УЕФА, поэтому он не верит заявлению неизвестного для него СМИ. При этом Дюков тогда отметил, что РФС до конца 2023 года примет решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.
УЕФА задал тренд
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26 сентября исполком УЕФА, в который входит Дюков, допустил до своих соревнований сборные России до 17 лет. "Особенно прискорбно то, что из-за продолжающегося конфликта поколение несовершеннолетних лишено права соревноваться в международном футболе, по этим причинам исполком УЕФА принял решение, что российские команды несовершеннолетних игроков будут вновь допущены к своим соревнованиям в течение этого сезона, - сообщила пресс-служба УЕФА. - В связи с этим исполком обратился к администрации УЕФА с просьбой предложить техническое решение, которое позволило бы восстановить сборные России до 17 лет (как девочек, так и мальчиков), даже если жеребьевка уже проведена". Отмечалось, что матчи будут проходить без флага страны и гимна, также запрещается проведение игр на территории России. Несмотря на это, в УЕФА подчеркнули, что отстранение всех остальных команд России останется в силе до окончания конфликта на Украине.
УЕФА сделал важное примечание - организация готова допустить россиян до турниров, жеребьевка которых уже прошла. УЕФА стал первой организацией, которая допустила россиян до турниров в командных видах спорта. В 2022 году Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям не допускать российских спортсменов до соревнований, однако в марте 2023 года поменял решение, выдвинув серьезные условия в виде нейтральности атлетов. Тогда же МОК рекомендовал не допускать россиян в командных видах спорта.
Оценка РФС
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27 сентября служба коммуникаций РФС выступила с заявлением по последнему решению УЕФА. "Допуск российских юниорских сборных - важный шаг к возвращению России к официальным международным матчам, - говорилось в заявлении. - В ближайшее время РФС обсудит с УЕФА конкретные условия и детали участия наших юниорских команд в соревнованиях под эгидой УЕФА. Мы также продолжим вести диалог с УЕФА о возвращении наших клубов, взрослых и молодежных сборных команд к официальным международным соревнованиям".
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов положительно оценил решение исполкома УЕФА. "Важно, что исполком такое решение принял. Была непростая работа, сам факт принятия такого решения нужно оценивать позитивно, - сказал Митрофанов журналистам. - Большое достижение, свидетельствует о неком изменении позиции руководства УЕФА. Понятно, что предстоит еще большая работа". При этом сроков по решению о возвращении команд России до 17 лет Митрофанов не уточнил. УЕФА не стал делать дополнительных комментариев. Однако вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон сообщил, что окончательное решение по участию сборных России до 17 лет будет принято 10 октября на исполкоме организации. Митрофанов также отметил, что РФС не использовал возможный переход в АФК для шантажа УЕФА.
Бойкоты и извинения
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После решения УЕФА о российских командах ожидаемо начались бойкоты. Первой выступила с заявлением Футбольная ассоциация Англии, в нем отмечалось, что федерация по-прежнему придерживается позиции о недопустимости участия российских команд в международных турнирах и что английские сборные не будут играть против россиян. После этого против возвращения россиян выступили федерации футбола Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии. Позднее в Швеции заявили, что не допустят российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года. Однако нашлись и те, кто воспринял решение положительно, среди них футбольные власти Германии и Бельгии. 30 сентября британский телеканал Sky News сообщил, что УЕФА попытается подавить разногласия среди национальных федераций.
Давление сказалось на главе Шведского футбольного союза Нильссоне, который решил извиниться за инициативу о допуске россиян. При этом функционер сообщил, что УЕФА определит форму допуска команд России, руководствуясь конвенцией ООН. Нильссон отметил, что в УЕФА хотят избежать ситуации, когда дети будут наказаны из-за решений, которые принимают взрослые. Также он выразил сожаление, что его позиция в вопросе допуска юношеских сборных России была истолкована неправильно, заявив о продолжении отстаивания мнения шведских спортивных организаций по участию российских спортсменов в международных соревнованиях. В частности, Нильссон поддержал решение УЕФА не отменять санкции к взрослым командам.
ФИФА поддержала УЕФА
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4 октября прошел совет ФИФА, по его итогам организация приняла решение о допуске команд России до 17 лет к международным турнирам. "Совет ФИФА утвердил распространение решения Союза европейских футбольных ассоциаций о допуске сборных России до 17 лет", - сообщила пресс-служба ФИФА. Международная федерация добавила, что футболисты должны будут выступать под названием "Российский футбольный союз", а не "сборная России", а также без флага и гимна.
Благодаря решению УЕФА у команд России до 17 лет появился шанс выступить на чемпионатах Европы. Первенство среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. Жеребьевка квалификации турнира уже состоялась. Отборочный турнир пройдет осенью текущего года. Женский чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет пройдет с 5 по 18 мая в Швеции. Квалификация к турниру стартует в октябре. Согласно регламенту соревнований, через чемпионат Европы можно отобраться на чемпионат мира. Поэтому у команд России появился шанс выступить на мировом первенстве до 17 лет. Ближайший мужской турнир пройдет в 2025 году, женский – в 2024-м.
Положительная динамика
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Интересно, что УЕФА и ФИФА допустили команды России до 17 лет после заявления Дюкова о возможном рассмотрении перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. После положительной динамики в течение года свершились важные для команд России решения о допуске.
Почетный президент РФС и член УЕФА Вячеслав Колосков считает, что организация недоработала допуск команд России до 17 лет. "Решение о допуске было принято очень правильно с нашей точки зрения, футбола и здравых людей, но его ущербность в том, что оно не было подкреплено практическими шагами для реализации, - сказал Колосков ТАСС. - Было совершенно очевидно, что ряд европейских стран, а, может быть, большинство будет против того, чтобы сборная России приезжала к ним домой, в их страну. Ведь у нас сейчас закрыто воздушное пространство в Европу, а многие страны запрещают допуск россиян. В этих условиях УЕФА должен был бы продумать второй шаг - как развивать на практике решение, этого сделано не было, поэтому сейчас начнется стихийная анархия по бойкотам и отказам, то есть будет как снежный ком. Для начала нам нужно отобраться на турнир в Швецию, что тоже проблематично, сейчас этот разговор ни о чем. Никто ничего переносить не будет, а вот что будет делать УЕФА - для меня большой вопрос".
Колосков также считает, что неевропейские страны не будут против решения ФИФА. "Решение ФИФА можно принять с благодарностью из-за уважения к нашему футболу. Такой же реакции [стран из УЕФА] не будет - все недружественные нам ассоциации находятся в Европе. Есть, конечно, Южная Корея, Япония и Австралия, но вряд ли они будут высказываться против. Это не такие федерации, чтобы их голос был услышан. Так что я подобных высказываний не ожидаю", - заключил Колосков.
Роман Шлуинский