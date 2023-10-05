Первый звонок. Россия входит в новый этап после отмены ряда санкций ФИФА и УЕФА

28 февраля УЕФА и ФИФА из-за ситуации на Украине временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Это затруднило Российскому футбольному союзу (РФС) поиск соперников для сборных на всех уровнях. Несмотря на это, они все-таки проводили товарищеские матчи, но не все игры были учтены в рейтинге Международной федерации футбола. В конце ноября президент РФС Александр Дюков заявил об инициативе перехода организации в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Однако в декабре исполнительный комитет РФС решил отложить этот вопрос, поверив в сотрудничество с УЕФА и ФИФА. Была создана рабочая группа для взаимодействия с организациями с целью возвращения российских клубов и сборных к участию в официальных турнирах.

В марте 2023 года юниорская женская сборная до 17 лет приняла участие в чемпионате Федерации футбола Южной Азии, который прошел в сотрудничестве с УЕФА. В мае в Волгограде состоялись турниры развития УЕФА среди юношей и девушек, в июле Дюков сообщил ТАСС, что организация договорилась с УЕФА о проведении в стране турниров развития. 1 августа стало известно, что места в административных органах УЕФА на период с 2023 по 2027 год заняли 15 представителей России. Европейская организация, по словам представителей РФС, продолжала совершать выплаты на развитие детско-юношеского футбола. Позднее было объявлено, что женская сборная России до 15 лет и младшая юниорская группа до 14 лет сыграет на турнирах развития в сентябре и октябре.

После этого веру в возвращение России подкрепили решения по отношению к отечественным арбитрам, которые прекратили обслуживать матчи под эгидой УЕФА и ФИФА после санкций. Сергей Карасев был приглашен УЕФА на сбор элитных судей организации, он прошел в начале сентября. Затем арбитра Веру Опейкину назначали на матч женской Лиги наций между сборными Армении и Казахстана. Несмотря на такое положительное движение к отмене санкций, 17 сентября президент УЕФА Александер Чеферин в интервью сербскому телеканалу Sportklub заявил, что российские сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях только после окончания специальной военной операции. Дюков спустя несколько дней заявил, что у РФС прямая коммуникация с УЕФА, поэтому он не верит заявлению неизвестного для него СМИ. При этом Дюков тогда отметил, что РФС до конца 2023 года примет решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.