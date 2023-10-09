Тарасова не ждет возвращения российских фигуристов на международную арену в этом году

По мнению заслуженного тренера СССР, международные соревнования без россиян будут скучным зрелищем

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Вопрос возвращения российских фигуристов на международную арену будет решен не раньше лета следующего года. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) на своем последнем заседании не стал обсуждать вопрос возвращения российских спортсменов даже в нейтральном статусе.

"Сезон уже идет, - сказала Тарасова. - По нашему вопросу, я думаю, решение будет не раньше следующего лета. Да, наказали, но издеваться над нами не надо".

"Конечно, я буду смотреть международные старты, но в Европе это будет скучным зрелищем. Считаю, происходящее очень вредно для международного фигурного катания, потому что сильнейших в нем сейчас нет", - добавила она.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.

28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.