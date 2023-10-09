Международный союз конькобежцев отказался обсуждать возвращение россиян

Вопрос о допуске россиян значился в повестке совета организации

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказался обсуждать вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации. Об этом ТАСС сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

"Совет ISU отказался обсуждать тему возвращения российских спортсменов, хотя она стояла в повестке. Просто испугались. Сезон уже начинается. По сути, мы пролетаем мимо", - сказал Гуляев.

Совет ISU прошел с 6 по 8 октября в Лозанне, в повестку был включен вопрос допуска российских спортсменов на соревнования.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.

28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.