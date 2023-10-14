Российская серия Гран-при с участием сильнейших фигуристов страны стартует в Уфе

Соревнования пройдут 14 и 15 октября

УФА, 14 октября. /ТАСС/. Российская серия Гран-при, в которой примут участие сильнейшие фигуристы страны, стартует в субботу этапом в Уфе.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. В апреле 2022 года ISU отменил проведение российского этапа серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2022/23 в связи с событиями на Украине. В мае 2022 года руководство Федерации фигурного катания на коньках России озвучило решение о проведении внутрироссийской серии Гран-при с участием сильнейших спортсменов страны. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.

В 2023 году этапы Гран-при пройдут в Уфе (14-15 октября), Омске (21-22 октября), Красноярске (28-29 октября), Казани (11-12 ноября), Самаре (18-19 ноября), Москве (25-26 ноября). Финал серии пройдет 15-18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов на арене "Металлург" в Магнитогорске.

Безоговорочным фаворитом первого этапа в женском одиночном катании станет Аделия Петросян, воспитанница Этери Тутберидзе, победительница финала прошлогодней серии. Две ее ранее заявленные главные соперницы по этапу - Майя Хромых и Анастасия Зинина - были вынуждены сняться. Официальной причиной в случае с Хромых стали медицинские показания, а что касается Зининой, то ей, как рассказал ТАСС тренер спортсменки Алексей Василевский, помешала травма. Тем не менее даже в отсутствие сильных конкуренток у зрителей будут все шансы увидеть в выступлениях Петросян элементы ультра-си, тем более что о готовности исполнять их уже в начале сезона фигуристка заявляла на сентябрьских контрольных прокатах.

В мужском турнире из ведущих российских спортсменов на лед выйдут чемпион страны Евгений Семененко, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин и Андрей Мозалев. В танцах на льду в соревнованиях примут участие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а также Ирина Хавронина и Девид Нарижный, Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, Александра Прокопец и Александр Васькович. Спортивные пары в Уфе представлены не будут.

Короткие программы участники Гран-при в Уфе представят 14 октября, завершится турнир 15 октября произвольными программами.