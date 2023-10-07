7 октября, 07:46
Фигурное катание

Фигуристка Хромых по медицинским показаниям пропустит первый этап Гран-при России

Майя Хромых . Валерий Шарифулин/ ТАСС
Майя Хромых
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Соревнования пройдут в Уфе с 13 по 16 октября

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Ученица Этери Тутберидзе фигуристка Майя Хромых по медицинским показаниям не выступит на первом этапе Гран-при России, который пройдет в Уфе с 13 по 16 октября. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Майя Хромых пропустит этап в Уфе по медицинским показаниям", - сообщил Коган.

Спортсменка также заявлена на пятый этап Гран-при России, который пройдет в Самаре с 17 по 20 ноября.

Хромых 17 лет, она является призером этапов международной серии Гран-при. Предыдущий сезон фигуристка пропустила из-за серьезной травмы руки. В начале сезона 2023/24 спортсменка приняла участие в контрольных прокатах сборной России в Москве. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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