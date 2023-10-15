Чесноков считает, что теннисист Хуркач сыграл хитрее Рублева в финале турнира в Шанхае

Польский теннисист одержал победу со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8)

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Поляк Хуберт Хуркач действовал хитрее россиянина Андрея Рублева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу Хуркача.

"Рублев играл здорово, от него исходила инициатива практически во всех розыгрышах. Но Хуркач сыграл очень хитро, он очень хорошо видит игрока, заранее двигается в ту сторону, куда будет удар. Он здорово следил за Рублевым, очень здорово подавал, особенно в третьем сете", - сказал Чесноков.

"Я думаю, Андрею не надо расстраиваться, он провел отличный турнир. Финал был очень хороший, Хуркач был на пол-удара ближе к победе, где-то ему повезло", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард". Призовой фонд - $8,8 млн. В ранге действующего победителя этот розыгрыш турнира начинал россиянин Даниил Медведев, выигравший соревнования в 2019 году. После этого турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Также из россиян соревнования выигрывал Николай Давыденко (2009).