Российский теннисист Рублев уступил в финале турнира серии "Мастерс" в Шанхае

Отечественный спортсмен на тай-брейке третьего сета проиграл поляку Хуберту Хуркачу

ТАСС, 15 октября. Россиянин Андрей Рублев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в финальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8) в пользу Хуркача посеянного на турнире под 16-м номером. У Рублева был 5-й номер посева.

Рублев второй раз в сезоне играл в финале турнира серии "Мастерс". В апреле россиянин стал победителем соревнований в Монте-Карло, обыграв в решающем матче датчанина Хольгера Руне. Всего за карьеру россиянин четырежды играл в финалах турниров данной категории: в 2021 году в Монте-Карло он уступил греку Стефаносу Циципасу, в Цинциннати (штат Огайо, США) - немцу Александру Звереву. Для Хуркача это был третий финал и вторая победа на "Мастерсах": в 2021 году он победил на турнире в Майами (штат Флорида, США), обыграв в финале итальянца Янника Синнера, годом позже - уступил в решающем матче турнира в Канаде испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

Рублеву 25 лет, он является 7-й ракеткой мира. На его счету 14 титулов ATP, 2 из которых он завоевал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинальной стадии. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Хуркачу 26 лет, он располагается на 17-м месте мирового рейтинга. На счету поляка теперь 7 титулов ATP. Лучшим результатом Хуркача на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона 2021 года.

Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард". Призовой фонд - $8,8 млн. В ранге действующего победителя этот розыгрыш турнира начинал россиянин Даниил Медведев, выигравший соревнования в 2019 году. После этого турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. Также из россиян соревнования выигрывал Николай Давыденко (2009).