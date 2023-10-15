В сенегальском клубе назвали Россию лучшей страной для обучения пляжному футболу

Клуб "Йофф" занял шестое место на Московском международному кубке

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Россия обладает прекрасной инфраструктурой и сильнейшими игроками в пляжный футбол, поэтому является лучшей страной для обучения этому виду спорта. Такое мнение ТАСС высказал президент сенегальского клуба "Йофф" Медун Силла.

В Москве прошел Московский международный кубок по пляжному футболу, в котором "Йофф" занял шестое место.

"Поездка в Россию для участия в этом турнире для нас - это большое событие. Сенегальские клубы практически никогда за рубеж не выезжают, мы приехали учиться, нам очень важно посмотреть, как мы выглядим на фоне иностранных команд. Я считаю, что Россия - самая подходящая страна для того, чтобы учиться пляжному футболу, так как сборная России является чемпионом мира, здесь играют самые сильные игроки планеты", - сказал Силла.

"Я хочу отметить, что в России прекрасная инфраструктура для пляжного футбола. Я надеюсь, что мы будем еще приезжать в Россию и учиться у вас. Для нас это очень важно", - добавил собеседник агентства.

Турнир проходил с 12 по 15 октября на "ЦСКА-Арене". Победу в нем одержал московский "Локомотив", в финале обыгравший столичный ЦСКА. В соревнованиях также принимали участие московский "Спартак", команда Центра олимпийского резерва, "Брест-Волга" из Белоруссии, казахстанский "Малайсары", иранский "Могхавемат Гользапуш".