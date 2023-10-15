Карпин не ждет для сборной России по футболу легкого матча против команды Кении

Товарищеский матч между сборными России и Кении пройдет 16 октября в турецкой Анталье

АНТАЛЬЯ /Турция/, 15 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не ждет легкого матча против команды Кении. Об этом он рассказал журналистам.

Товарищеский матч между сборными России и Кении пройдет 16 октября в турецкой Анталье.

"Экзотичны для нас все соперники в последнее время. По сравнению с командой Камеруна, у сборной Кении нет столько футболистов в топ-чемпионатах, но игроки такие же атлетичные и мощные, - сказал Карпин. - С точки зрения игры, мне понравилась больше сборная Кении при владении мячом, более целостно выглядит, чем команда Камеруна. Камерунцы больше зависят от индивидуальных игроков, команда Кении целостнее, но легко точно не будет, если кто-то смотрит по рейтингу".

"Я отношусь как к данности, играем в Анталье, значит, будем здесь играть. Подозреваю, что чисто логистически для сборной Кении вызывать игроков из Европы и играть на родине не лучший вариант. Смотрели варианты в Дубае и Катаре, но там еще жарко", - добавил главный тренер сборной России.

Предстоящий матч прокомментировал нападающий сборной России Александр Соболев. "Подготовка проходит как обычно перед игрой. О сборной Кении ничего практически не знаю, только то, что видел на теории, раньше был [Виктор] Ваньяма (бывший футболист шотландского "Селтика" и английского "Тоттенхэма" - прим. ТАСС), не знаю, сейчас вызывается ли. Не знаю, почему играем в Турции. Наверное, потому что логистически удобно нам и кенийцам. Моя забота - выходить на поле и играть в футбол", - отметил игрок.

Ранее в службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили ТАСС, что игра пойдет в рейтинг Международной федерации футбола. Сборная России занимает в нем 39-е место, команда Кении располагается на 109-й позиции.