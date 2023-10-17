Футболист "Динамо" Фомин рассказал об общении с Овечкиным

Полузащитник считает, что все в России будут рады, если хоккеист превзойдет рекорд Уэйна Гретцки

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин оказался простым человеком, в футбольном клубе "Динамо" надеются на то, что он побьет рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Об этом в интервью ТАСС рассказал полузащитник "Динамо" Даниил Фомин.

25 июня 2022 года Овечкин поучаствовал в товарищеском матче в составе "Динамо" против команды блогеров "Амкал", хоккеист забил гол на 11-й минуте, после чего был заменен на Фомина.

"Он и на поле, и в раздевалке был, приезжал на базу, следим [за его выступлениями в НХЛ], - сказал Фомин. - Да и вообще - русский парень на подходе к величайшему рекорду, дай бог, чтобы все получилось. Я думаю, что все будут в России рады".

"Я не знал, но он оказался простым парнем. Думал к нему обращаться на "вы", он сказал: "Да ты чего, давай на "ты". Да и так вообще все было позитивно, круто, что у него получилось забить гол. Поэтому все прикольно прошло. Я помню, что чуть поразминались, тяжело было Сане на разминке, он где-то паузу брал. Сказал: "Подождите". Не привык так", - добавил Фомин.

Овечкину 38 лет. В его активе 822 гола в регулярных чемпионатах. Больше только у Уэйна Гретцки (894 шайбы).