Ольховский назвал ожидаемым выход Карацева в четвертьфинал турнира ATP в Токио

Россиянин в четверг обыграл китайца Чжан Чжичжэня

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Аслан Карацев ожидаемо обыграл китайца Чжан Чжичжэня в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Токио. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина. В четвертьфинале Карацеву предстоит сыграть с австралийцем Алексом де Минауром.

"На мой взгляд, ожидаемая победа. После того, как он обыграл Фрэнсиса Тиафо (14-ю ракетку мира - прим. ТАСС), стоило ожидать, что Аслан победит и сегодня. Карацев находится в хорошей форме и пока играет стабильно. Он довольно резкий игрок, а когда он делает немного ошибок, его переиграть очень трудно", - сказал Ольховский.

Турнир в Токио проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 500. Его призовой фонд превышает $1,85 млн. Соревнования завершатся 22 октября. Действующим победителем является американец Тэйлор Фритц, уступивший во втором круге текущих соревнований 215-й ракетке мира японцу Синтаро Мотидзуки. Из россиян соревнование выигрывал Даниил Медведев (2018).