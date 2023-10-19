Карацев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Токио

Россиянин в матче второго круга в двух сетах обыграл китайца Чжан Чжичжэня

ТАСС, 19 октября. Россиянин Аслан Карацев обыграл китайца Чжан Чжичжэня в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Токио.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянина. Оба теннисиста не получили на турнире номер посева. В четвертьфинале Карацеву предстоит сыграть с австралийцем Алексом Де Минауром (четвертый номер посева).

Карацеву 30 лет, он занимает 50-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе российской команды он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

27-летний Чжан Чжичжэнь располагается на 57-й строчке мирового рейтинга. На его счету нет титулов ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше третьего круга.

Турнир в Токио проводится на покрытии "хард" и относится к категории ATP 500. Его призовой фонд превышает $1,85 млн. Соревнования завершатся 22 октября. Действующим победителем является американец Тэйлор Фритц, уступивший во втором круге текущих соревнований 215-й ракетке мира японцу Синтаро Мотидзуки. Из россиян соревнование выигрывал Даниил Медведев (2018).